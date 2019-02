Münster (ots) -



Die Füße freuen sich und das Auge läuft gerne mit: Die neue Bodenbelagskollektion "MyHome & Business XXI" von Brillux präsentiert eine enorme Bandbreite - von Teppichboden über Designboden bis hin zu Kunstrasen und Sauberlauf in insgesamt 215 Ausführungen - fürs schönere Wohnen und den Objektbereich.



Wer beim Raumdesign im wahrsten Sinne auf dem Laufenden bleiben will, lässt den Blick nicht nur über Wände und Möbel, sondern auch nach unten schweifen: Die Bodengestaltung trägt entscheidend zum guten Raumgefühl und stimmigen Ambiente bei. Die aktuellen Bodentrends betonen die Freude an natürlicher Optik, an angenehmer Haptik von griffig bis flauschig und an unterschiedlichen Verlegevarianten mit viel Gestaltungsfreiheit. Brillux, der familiengeführte Spezialist für hochwertige Raumgestaltungsmaterialien aus dem nordrhein-westfälischen Münster, hat seine Bodenbelagskollektion rund um die Top-Themen frisch aufgelegt und erweitert. In "MyHome & Business XXI" breiten sich für alle, die die Vielfalt schätzen, 27 unterschiedliche Bodenbeläge in insgesamt 215 Farbstellungen und Dekoren aus. Private Wohnbereiche stellen andere Anforderungen ans Design und die Strapazierfähigkeit von Böden als stark frequentierte öffentliche oder gewerbliche Räume. Die Brillux Bodenbelagskollektion bietet deshalb unterschiedliche Lösungen für beide Einsatzgebiete.



Textile Bodenbeläge fürs Leben und Arbeiten



Edle Erdnuancen und die besonders angesagten dezenten Blau- und Grünschattierungen geben bei den Brillux Teppichböden für den Wohnbereich den Ton vor. Diese neuen "MyHome"-Teppichböden sind allesamt aus soften Garnen hergestellt und in gleich sechs Varianten und jeweils verschiedenen Farbgebungen erhältlich: Moderne Designschlinge oder strapazierfähiges Flachgewebe, körniger oder melierter Kräuselvelours, hochfloriger Shaggy oder samtiger Velours - eine der Qualitäten kommt sicher jedem Wohngefühl und jeder Stilvorliebe entgegen. Im Objektbereich zeigt die Brillux Bodenbelagskollektion vor allem melierte Blau- und Grauvarianten sowie akzentuierte All-Over-Musterung mit Streifen. Diese "MyBusiness"-Kollektionssparte umfasst fünf objektgeeignete Teppichkonstruktionen sowie vier robuste Nadelvliesqualitäten - beide aus speziellen Strapazierfasern. Vier "MyBusiness" Teppichböden und eine Nadelvlies-Qualität sind auch als Fliesen lieferbar - und damit perfekt geeignet für individuelle Verlege-Kombinationen. Für eine insgesamt harmonische Raumgestaltung gibt es zu jedem Teppichmuster einen passenden Farbtonvorschlag für Wände, Sockelleisten oder Türzargen. Alle Teppichböden sind geprüft und mit den Labels "Blauer Engel" und "Indoor Air Comfort Gold" ausgezeichnet.



Designböden - original schön, nur viel robuster



Das Flair von Parkett im Badezimmer oder ein edler Boden in Stein- oder Fliesenoptik, der maximal pflegeleicht ist: Solche Fußbodengestaltung erfüllen sich Interior-Liebhaber schon seit geraumer Zeit mit Designböden aus Vinyl. Diese elastischen Bodenbeläge faszinieren mit ihrem originalgetreuen Look und ihren täuschend echten Dekoren à la Holz, Stein oder Fliesen. Sie fühlen sich zudem fußwarm an und sind - im Gegensatz zu den Originalen - nicht wasserempfindlich und äußerst leicht zu reinigen. Die Brillux Bodenbelagskollektion zeigt gleich 40 Designböden, mit denen sich Dielen- und Parkett-Outfits oder Naturstein- und Fliesen-Feeling in den Raum holen lässt. Für die unterschiedlich hohen Belastungen im Wohn- und Objektbereich sind Brillux Designböden in zwei unterschiedlichen Qualitäten verfügbar. Noch mehr Gestaltungsspielraum eröffnen die zahlreichen Optiken dekorgleicher Sockelleisten und zu allen Dekoren passenden Akzentstreifen.



Frisch am Start: PVC-freier Designboden und Kunstrasen



Neu im Brillux Bodenbelagssortiment ist der PVC- und weichmacherfreie Designboden "Timber-Design MyHome & Business" als Klick-Variante zur schwimmenden Verlegung. Er lässt sich selbst von Feuchtigkeit oder hohen thermischen Belastungen nicht aus der Fassung bringen und eignet sich daher auch für die Verlegung in Badezimmern, in Wintergärten oder in Räumen mit Süd-Ausrichtung und bodentiefen Fenstern. Neun wunderschöne "Timber-Design" Holzdekore und passende Sockelleisten werten das stimmige Bodendesign von privaten und gewerblichen Räumen auf. Ebenfalls neu in der Brillux Bodenbelagskollektion sind vier naturgetreue Kunstrasen für drinnen und draußen: Sie bieten sich als smarte "Grünlösungen" für Terrassen, Balkone und Laubengänge oder für kleinere Gartenflächen und Aktionsflächen in gewerblichen Bereichen an. Und auch, wer nach einer Schmutzschleuse in Form einer attraktiven Sauberlaufzone sucht, wird in der Brillux Bodenbelagskollektion fündig - sogar bis hin zu individuell gestaltbaren Dessins.



Eine virtuelle Vorschau auf die gesamte Kollektion "MyHome & Business XXI" gibt es online auf www.brillux.de/bodenbelaege. Mit bester Beratung, vielen Inspirationen und Mustern zum Anfassen wird die Bodenbelagskollektion von Malerbetrieben, Raumausstattern und Fachhändlern mit Brillux Sortiment verkauft.



