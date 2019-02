Inside Secure(Euronext Paris: INSD) -ein wichtiger Player im Bereich von Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte, meldete heute, dass ATsolutions, einer der größten App-Lösungsanbieter für das Bankwesen in Korea, die Inside Secure Code Protection-Lösung lizenziert hat, um kryptographische Schlüssel und Algorithmen in Mobil-Apps zu schützen, wie sie von einer ganzen Reihe führender Banken und Kreditkartenunternehmen in Korea verwendet werden.

Während Inside Secure Entwicklern die nötigen Tools bereitstellt, um Whitebox-Implementierungen selbst zu kompilieren und die Kontrolle über die wichtigen Schlüssel zu behalten, mit denen die Whitebox aufgesperrt wird, implementierte ATsolutions mit seinem bewährten Know-how und seiner Expertise in diesem Bereich ein Software Development Kit, mit dem Entwickler auf die spezialisierte Whitebox-Technologie zugreifen können. Die Whitebox-Lösung von Inside Secure integriert wichtige Daten so in der Logik einer Anwendung, dass deren Extrahierung sehr schwierig ist. Dadurch werden Kriminelle abgeschreckt und die Kundensicherheit wird stark verbessert.

"Wir sind stets bemüht, unsere Sicherheitslösung weiter zu verbessern, indem wir unsere Expertise nutzen und die Verwendung der Lösung branchenübergreifend überall dorthin ausweiten, wo die Bedeutung der Datensicherheit zunimmt", so Jong-seo Kim, CEO von ATsolutions. "Inside Secure unterstützt die erforderliche Sicherheit, die unsere Kunden verlangen, und stellt für uns den Kernfaktor zur Entwicklung einer standardisierten Plattform dar, die von immer mehr Software-Entwicklern genutzt werden kann. Wir schätzen die Technologie des Unternehmens sehr und freuen uns auf eine lange Partnerschaft mit Inside Secure."

"Einige der führenden sicherheitsfokussierten App-Entwickler weltweit verlassen sich auf unsere Codeschutz-Technologie auf dem neuesten Stand der Technik", so Asaf Ashkenazi, VP of Strategy bei Inside Secure. "Wir freuen uns, dass ATsolutions als führender Anbieter von Mobil-App-Sicherheitslösungen sich an Inside Secure gewendet hat, um die Sicherheit seiner Software weiter zu verbessern."

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris INSD) ist im Markt für Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätig und stellt Software, Silizium-IP, Tools und Know-how zum Schutz von Transaktionen, Inhalten, Anwendungen und Kommunikation seiner Kunden bereit. Mit seinen umfangreichen Sicherheitskenntnissen bietet das Unternehmen Produkte, die die gesamte Bandbreite der Sicherheitsanforderungen abdecken, um die anspruchsvollen Märkte für Netzwerksicherheit, IoT- und System-on-Chip-Sicherheit, Videoinhalte und Unterhaltung, mobiles Bezahlen und Bankdienstleistungen, Unternehmen und Telekommunikation zu bedienen. Die Technologie von Inside Secure schützt Lösungen für ein breites Kundenspektrum, darunter Serviceprovider, Betreiber, Content-Anbieter, Integratoren von Sicherheitssystemen, Gerätehersteller und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.insidesecure.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190227005067/de/

Contacts:

PR-Kontaktperson:

Brigitte Foll, Marketing Communications Director

Inside Secure

communication@insidesecure.com