Noch Anfang 2015 markierte das Papier von Office Depot bei 9,77 US-Dollar seinen Höhepunkt, geriet wenig später jedoch zunehmend ins Straucheln und etablierte schließlich einen Abwärtstrend. Dieser hielt bis April letzten Jahres an und drückte das Wertpapier auf ein historisches Tief von gerade einmal 2,00 US-Dollar abwärts. Seitdem hat sich die Lage in der Aktie leicht verbessert und konnte Anfang November ein vorläufiges Hoch bei 3,63 US-Dollar hervorbringen. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer im Dezember berappelte sich die Aktie recht schnell wieder und stieg im heutigen Handel Dank eines zehnprozentigen Kursaufschlags direkt an ihre Jahreshochs aus 2018 an. Hieraus könnte nun ein tragfähiger ...

