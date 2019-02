Zürich (ots) - Der Chef des Flughafens Zürich verschärft seine

Kritik am Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl): «Der Regulator muss

sich überlegen, wie verlässlich er wirkt», sagt Stephan Widrig zur

«Handelszeitung». Wenn das Bazl mit einer Senkung der

Flughafengebühren durchkomme, bedrohe dies Investitionen am grössten

Airport des Landes und sende ein negatives Signal an Aktienanleger.

Der Flughafen-Aktien-Kurs war im vergangenen Winter wegen des

Bazl-Vorschlages stark gesunken und hat sich seitdem nur wenig

erholt: «Die Investoren machten sich Sorgen, weil in der Schweiz

offenbar keine verlässliche Regulierung mehr besteht.» Widrig sei

zwar nicht grundsätzlich gegen eine Senkung der Gebühren. Doch wenn

es zu einem «Kahlschlag bei den Gebühren käme», schlage dies «voll

auf das für Investitionen verfügbare Kapital durch».



Widrig skizziert zudem seine Auslandstrategie: Weil das

Flughafengeschäft in Zürich an eine «Sättigungsgrenze» stosse, will

er vermehrt in ausländische Flughäfen investieren. Von 5 Prozent des

Portfolios solle der Wert in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf

«etwa 15 Prozent» anwachsen. Ins Auge fasst Widrig Südamerika und

Asien: «Nebst Brasilien prüfen wir weitere Investitionen in Asien,

etwa in Indien.» Ebenfalls im Blick sind Vietnam, die Philippinen und

Indonesien.



Während Drohnen für viele Flughafenchefs eine Bedrohung

darstellen, sieht Widrig das anders: Er betont die Wichtigkeit der

Regulierung, sagt aber auch: «Drohnen sind auch eine Chance. Es gibt

viele Anwendungen, die sich besser, günstiger und schneller

durchführen lassen als mit herkömmlichen Transportmitteln. Wir

arbeiten daran, dass man den positiven Teil der Drohnen-Technologie

nutzen kann - etwa für Messflüge, die bisher mit Flugzeugen

durchgeführt werden.»



Gefragt nach Business-Destinationen, die zusätzlich ab Zürich

sinnvoll sein könnten, zählt Widrig diese Metropolen auf: «Bezüglich

Asien wäre etwa eine Direktverbindung in den Westen Chinas,

beispielsweise nach Chongqing, ein Gewinn. In Lateinamerika ist

bisher nur São Paulo täglich angebunden; aufstrebende Länder wie

Mexiko, Kolumbien und Peru fehlen vollständig. Im südlichen Teil der

USA wäre Houston eine sinnvolle Ergänzung.»



