Zürich (ots) - Die Grünliberale Partei reicht in den Kantonen

Zürich, Schaffhausen, Thurgau, Glarus und Aargau parlamentarische

Vorstösse ein, welche die «hohen Risiken» des Stromkonzerns Axpo ins

Visier nehmen sollen. Dies schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

neusten Ausgabe, basierend auf Vorstössen, die der Redaktion

vorliegen.



Konkret bringt die GLP die Geschäfte der Axpo im Stromhandel und

bei ihren Auslandaktivitäten aufs politische Parkett. Die

Kantonsregierungen seien aufgefordert, die damit verbundenen Risiken

«vertieft zu prüfen» und zeitnah Bericht zu erstatten. Dabei führen

die Grünliberalen ordnungspolitische, operative wie

betriebswirtschaftliche Gründe an. Die Rede ist von einer

«Aufspaltung der Axpo Holding» in Produktionseinheit samt Netzen und

eine «marktorientierte Einheit», die zu veräussern sei.



Betriebswirtschaftlich führt die Partei ins Feld, dass die

Handelstochter Solutions in den letzten fünf Jahren kumuliert über

eine Milliarde Franken Verlust geschrieben habe.Trotz wiederholten

Kapitalerhöhungen seit 2014 von insgesamt 1,4 Milliarden Franken und

einem Verzicht auf Dividendenzahlungen an die Axpo-Mutter sei das

Eigenkapital der Handelssparte Solutions seit 2013 nicht angestiegen.

«Die Kapitalerhöhungen scheinen einfach 'verpufft' zu sein», heisst

es im GLP-Postulat.



Axpo betont, Handel und Ausland seien seit Jahren das zweite

wichtige Standbein, das substanzielle Ergebnisbeiträge liefere: «Eine

einseitige Fokussierung auf das strompreisabhängige Geschäft wäre

gefährlich.» Für die Aktionäre wäre zudem eine Abspaltung des

Handelsgeschäfts mit einem Wertverlust in dreistelliger Millionenhöhe

verbunden. Auch das Auslandgeschäft trage wesentlich zur soliden

Bilanz bei. Überdies sei das Risikomanagement eine der

Kernkompetenzen der Axpo.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90