Berlin (ots) - Das Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft zeigt: Auch 2019 wird es keine Entspannung bei den Preisen auf dem deutschen Wohnungsmarkt geben. Zu viele Menschen suchen nach bezahlbarem Wohnraum, von dem es immer weniger gibt.



Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die Linke, sagt: "Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist eine soziale Katastrophe. Der Mietenwahnsinn ist längst ein Problem für die gesamte Gesellschaft." Wer trägt die Schuld daran? Und was kann und muss für bezahlbaren Mietraum seitens der Politik getan werden?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Kai Wegner (CDU), Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen der CDU/CSU-Fraktion, und Nicole Gohlke, Sprecherin der bayerischen Landesgruppe der Linken im Bundestag.



