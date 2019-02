Die Pharmabranche gehört seit Monaten zu den aktivsten Akteuren im Bereich von Akquisitionen. Zuletzt sorgte die Schweizer Roche für Aufsehen mit der Ankündigung, die amerikanische Biotech-Firma Spark Therapeutics für rund 4,3 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Wir hatten dies bereits in der aktuellen Ausgabe des Zürcher Trends besprochen. In diesem Zusammenhang fiel auch der Name BioMarin Pharmaceutical. Diesen Wert schauen wir uns an dieser Stelle etwas genauer an. BioMarin Pharmaceutical ist ein amerikanisches Biotech-Unternehmen, dessen Kernkompetenz im Bereich von Therapien liegt, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...