Zürich (ots) - Die Schweiz springt auf den Cannabis-Trend auf.

Dutzende Unternehmen sind aktiv in der Forschung, im Export und in

der Entwicklung von Produkten mit medizinischem Cannabis. Das

berichtet die «Handelszeitung». Auch Grosskonzerne sind dabei:

Pharmariese Novartis unterhält über die Generikasparte Sandoz eine

strategische Partnerschaft mit Tilray, einem Pharma- und

Cannabis-Hersteller im kanadischen Nanaimo. Die Vereinbarung in

Kanada umfasst ein «globales Rahmenabkommen, das eine mögliche

Zusammenarbeit in allen Ländern weltweit erlaubt, vorbehältlich

länderspezifischer Bedingungen», sagt ein Novartis-Sprecher.



Schweizer Firmen verkaufen bereits Rauchwaren, Crèmes,

Medikamente, Tinkturen und Lebensmittel in Europa und auf dem

Weltmarkt, der bis 2024 auf mehr als 60 Milliarden Dollar geschätzt

wird. Einige davon forschen an Antibiotika und Medikamenten zur

Behandlung von Krebs, Parkinson, Multipler Sklerose und Epilepsie mit

dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD).



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90