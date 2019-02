Zürich (ots) - Der Gaskonzern Air Liquide kaufte über seine

100-Prozent-Tochter Carbagas in der Schweiz die Firmen Megamed und

Sleep & Health und wird damit zum Marktführer im Bereich der Beatmung

für den Schweizer Heimtherapiebreich. «Wir haben für die nächsten

Jahre einiges vor im Schweizer Markt», kündigt

Air-Liquide-Healthcare-Länderchef Stefan Neubauer über die

millionenteuren Zukäufe hinaus gegenüber der «Handelszeitung» an. Die

Übernahmen sind Teil einer seit zwei Jahren laufenden Strategie von

Air Liquide im Beatmungsgeschäft mit Sauerstoffgeräten. Über den

Kaufpreis schweigt sich der Konzern mit 21 Milliarden Euro Umsatz

aus. Mehr als 3000 Patienten und Kunden gewinnt dieser durch die

Akquisitionen dazu. Weitere Zukäufe in der Schweiz sind laut Neubauer

zur Behandlung von Infusions-, Parkinson- und Diabetespatienten nicht

ausgeschlossen. Air Liquide will in der Schweiz auch in neue

Geschäftsbereiche vorstossen. Besonders treibt der Konzern derzeit

die Entwicklung neuer Wasserstofftechnologien voran, als Lösung für

Emissions- und Mobilitätsprobleme. «Wir untersuchen, welche

Möglichkeiten wir im Schweizer Markt haben», sagt Neubauer. So

könnten herkömmliche Tankstellen zusätzlich mit

Wasserstoff-Zapfsäulen ausgestattet werden. «Dazu laufen jetzt

Gespräche.»



