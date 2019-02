Teijin Limited gab heute bekannt, es vereinbart hat, Renegade Materials Corporation (Renegade) zu erwerben, einen führenden nordamerikanischen Anbieter von hochgradig hitzebeständigem duroplastischem Prepreg für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Renegade wird zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Teijin.

Die Aktien von Renegade werden von Teijin Holdings USA Inc. erworben, der Holdinggesellschaft der Teijin-Gruppe in den USA. Die Übernahme wird voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen, nachdem die üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der behördlichen Genehmigungen erfüllt sind.

Teijin wird von den etablierten proprietären Technologien und Lösungskompetenzen von Renegade bei hitzebeständigen duroplastischen Prepregs profitieren, um sein Geschäft im Bereich Luft- und Raumfahrt einschließlich der Triebwerksteile der nächsten Generation auszubauen. Die Produkte von Renegade werden dank der Expertise von Teijin in den Bereichen Kohlefasern und Zwischenprodukte sowie der großen Produktpalette und des globalen Vertriebsnetzes weitere Märkte erreichen. Globale Marketinginitiativen werden durch das Kohlefasergeschäft von Teijin unterstützt, darunter Teijin Carbon Fibers, Inc., das beabsichtigt, bis Ende des Geschäftsjahres 2020 eine neue Kohlefaserproduktion in South Carolina in Betrieb zu nehmen, Teijin Carbon America, Inc. mit einem Kohlefaser-Vertriebsstandort in Tennessee und Teijin Carbon Europe GmbH, ein Kernunternehmen des Kohlefasergeschäfts in Europa.

Teijin stärkt sein Kohlefaser- und Zwischenmaterialgeschäft, um seine Position als führender Anbieter von Lösungen für Luft- und Raumfahrtanwendungen zu festigen. Teijin strebt in diesem Bereich bis etwa 2030 einen Jahresumsatz von über 900 Millionen US-Dollar an.

Die hitzebeständigen duroplastischen Prepregs von Renegade werden von US-amerikanischen und europäischen Flugzeugherstellern und Triebwerkslieferanten sehr geschätzt. Das Unternehmen wurde 1993 als Harzhersteller gegründet und startete 2007 sein Geschäft mit duroplastischem Prepreg für Luft- und Raumfahrtanwendungen unter der Marke Renegade. Renegade mit Hauptsitz in Miamisburg, Ohio, bietet spezialisiertes Know-how für hochgradig hitzebeständige Harze und einzigartige wärmezyklusbeständige Prepregs mit hochgradig hitzebeständigem Polyimidharz aus Rohstoffen mit niedriger Toxizität.

Teijin legt zunehmend Wert auf starke, leichte und leistungsstarke Materialien, die umweltfreundliche Lösungen für eine verbesserte Kraftstoffeffizienz bieten. Teijin konzentriert sein Kohlefasergeschäft auf den Flugzeugbereich, in dem zügig Midstream- und Downstream-Anwendungen entwickelt werden. Teijin ist seit über 30 Jahren ein Top-Lieferant für weltweit führende Flugzeughersteller und zeichnet sich durch sein TENAX-Kohlefaser-Filamentgarn aus, das in Primär- und Sekundärstrukturteilen für Flugzeuge eingesetzt wird. Das Unternehmen nutzt nun seine Zwischenmaterial- und Verarbeitungstechnologien für Flugzeuganwendungen der nächsten Generation. Tenax-Kohlefaser und Tenax-TPUD thermoplastisches unidirektionales vorimprägniertes Kohlefaser-Band wurden von Boeing als fortschrittliche Verbundwerkstoffe für primäre strukturelle Flugzeugteile qualifiziert.

"Die Nachfrage nach hochgradig hitzebeständigen duroplastischen Prepregs steigt in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie", so Shukei Inui, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Kohlefasern von Teijin. "Renegade bietet in diesem Bereich etablierte Technologien und Vertriebskanäle an, sodass wir davon ausgehen, dass diese Akquisition uns helfen wird, unsere damit verbundene Anwendungsentwicklung und unser globales Geschäft auszubauen."

Über die Teijin Gruppe

Teijin (TOKYO: 3401) ist ein global tätiger technologiegetriebener Konzern, der fortschrittliche Lösungen für ökologischen Nutzen, Sicherheit und Katastrophenminderung sowie demografischen Wandel und erhöhtes Gesundheitsbewusstsein anbietet. Die Haupttätigkeiten konzentrieren sich auf Hochleistungsfasern wie Aramide, Kohlefasern und Verbundwerkstoffe, Gesundheitsprodukte, Folien, Kunstharz- und Kunststoffverarbeitung, Polyesterfasern, Produktumwandlungen und IT. Der Konzern besteht aus rund 170 Unternehmen mit ungefähr 19.000 Angestellten, die sich auf über 20 Länder weltweit verteilen. Im zum 31. März 2018 endenden Geschäftsjahr erzielte er einen Konzernumsatz von 835 Milliarden JPY (7,6 Milliarden USD) und eine Bilanzsumme von 986,2 Milliarden JPY (9 Milliarden USD). Mehr dazu finden Sie unter www.teijin.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

