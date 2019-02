Der Handel an der Wiener Börse ist am Mittwoch äußerst ruhig verlaufen. Der ATX stieg um 0,26 Prozent auf 3027,35 Punkte. Im Blick der Anleger bleibt der Brexit. Das britische Parlament wollte am Abend nach Börsenschluss über die weiteren Schritte beim EU-Austritt abstimmen. Premierministerin Theresa May muss trotz Zugeständnissen mit Abstimmungsniederlagen rechnen.

Konjunkturdaten aus der Eurozone lieferten kaum Impulse. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im gemeinsamen Währungsraum nicht so stark eingetrübt wie erwartet. Hingegen hat sich das Wachstum der Geldmenge im Januar stärker abgeschwächt als im Voraus berechnet.

Am Nachmittag hatten US-Daten etwas belastet. Die US-Industrie erzielte im Dezember überraschend wenige Aufträge. Das Neugeschäft stieg im Vergleich zum Vormonat nur um 0,1 Prozent. Experten hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet nach einem Minus von 0,5 Prozent im November. Die Stimmung der Anleger dämpften auch die Aussagen des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, wonach höhere chinesische Importe amerikanischer Produkte für ein Handelsabkommen beider Länder nicht ausreichten.

Bei den Einzelwerten rückten Wienerberger mit einer starken Zahlenvorlage ins Rampenlicht. Die Titel des weltgrößten Ziegelbauers sackten um mehr als drei Prozent auf 19,86 Euro ab, obwohl das Unternehmen seinen Nettogewinn 2018 um acht Prozent gesteigert hatte. Anleger dürften bei den Aktien Kasse gemacht haben. Seit Jahresbeginn hatten die Baustoffkonzern-Papiere stetig zugelegt.

Hingegen kletterte der Kurs der Rosenbauer-Aktien um 4,76 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn haben die Aktien des Feuerwehr-Ausrüsters um mehr als 26 Prozent zugelegt.

Unterdessen gaben die Papiere von Amag um 0,31 Prozent nach. Der oberösterreichische Aluminiumhersteller hat mit Victor Breguncci einen zusätzlichen Vorstand für den Vertrieb gefunden. Der Aufsichtsrat hatte im November 2018 beschlossen, den Vorstand um ein drittes Mitglied zu erweitern.

Amag will wie auch die Bank Erste Group (plus 2,86 Prozent) und EVN (minus 0,29 Prozent) an diesem Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen./mad/sto/APA/stw

