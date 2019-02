Deutsche EuroShop: Positiver operativer Geschäftsverlauf - vorläufige Geschäftsergebnisse 2018 übertreffen Prognose DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis Deutsche EuroShop: Positiver operativer Geschäftsverlauf - vorläufige Geschäftsergebnisse 2018 übertreffen Prognose 27.02.2019 / 18:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche EuroShop: Positiver operativer Geschäftsverlauf - vorläufige Geschäftsergebnisse 2018 übertreffen Prognose * Umsatzerlöse: 225,0 Mio. EUR (+3,0 %) * EBIT: 199,1 Mio. EUR (+3,5 %) * FFO: 150,4 Mio. EUR (+1,5 %) * EBT ohne Bewertung: 160,9 Mio. EUR (+5,0 %) * NAV bleibt stabil: 43,17 EUR je Aktie * Dividendenvorschlag (geplant): 1,50 EUR je Aktie (+3,4 %) Hamburg, 27. Februar 2019 - Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop konnte das Geschäftsjahr 2018 auf Basis der vorläufigen Zahlen mit guten und oberhalb der prognostizierten Werte liegenden operativen Ergebnissen abschließen. Die Umsatzerlöse im Konzern erhöhten sich um 3,0 % von 218,5 Mio. EUR auf 225,0 Mio. EUR (Prognose: 220 bis 224 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Berichtsjahr von 192,4 Mio. EUR um 3,5 % auf 199,1 Mio. EUR (Prognose: 193 bis 197 Mio. EUR). "Wir freuen uns über die positive Entwicklung der operativen Zahlen, die in einem für den stationären Einzelhandel weiter anspruchsvollen Marktumfeld erreicht wurden. Unser Vermietungsstand ist mit rund 99 % unverändert sehr hoch und neben den positiven Effekten aus der Portfolioerweiterung konnten auch die Umsatzerlöse der übrigen Shoppingcenter leicht um 0,4 % gesteigert werden", erläutert Wilhelm Wellner, CEO der Deutsche EuroShop. Das Finanzergebnis (ohne Bewertungsergebnis) belief sich insbesondere aufgrund gesunkener Zinsaufwendungen auf -38,2 Mio. EUR nach -39,1 Mio. EUR im Vorjahr. Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT ohne Bewertung) lag mit 160,9 Mio. EUR um 5,0 % über dem Vorjahreswert (153,3 Mio. EUR) und ebenfalls über der Prognose (154 bis 157 Mio. EUR). Aus der Bewertung des Immobilienvermögens ergab sich ein Ergebnis von -58,3 Mio. EUR (2017: +13,1 Mio. EUR). Davon entfielen auf Konzernimmobilien -55,7 Mio. EUR (2017: +8,7 Mio. EUR) und auf die nach at-equity bilanzierten Beteiligungsgesellschaften -2,6 Mio. EUR (2017: +4,4 Mio. EUR). Leicht gestiegene Ankaufsrenditen für Shoppingcenter in Deutschland, höhere Investitionen in die Modernisierung und Positionierung des Bestandsportfolios sowie angepasste Erwartungen an die Mietenentwicklung führten zu durchschnittlich leicht gesunkenen Immobilienwerten (-1,4 %) Aufgrund des niedrigeren Bewertungsergebnisses lag das Konzernergebnis in Höhe von 79,4 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 134,3 Mio. EUR. Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich um 1,5 % auf 150,4 Mio. EUR. Das entspricht einem FFO je Aktie von 2,43 EUR (Prognose: 2,35 EUR bis 2,39 EUR). Die EPRA Earnings entwickelten sich ebenfalls positiv und stiegen um 4,3 % auf 147,4 Mio. EUR (2017: 141,3 Mio. EUR). Der EPRA NAV (Net Asset Value) zum 31. Dezember 2018 lag mit 43,17 EUR je Aktie auf Vorjahresniveau (2017: 43,19 EUR). Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018 mit den endgültigen und testierten Ergebnissen ist für den 29. April 2019 geplant. Internet-Übertragung der Telefonkonferenz Die Deutsche EuroShop überträgt am Donnerstag, 28. Februar 2019 um 11:30 Uhr ihre englischsprachige Telefonkonferenz live als Webcast im Internet unter www.deutsche-euroshop.de/ir Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Wesentliche Konzernkennzahlen in Mio. EUR Prognose 01.01.- 01.01.- +/- 2018 31.12.2018 31.12.2017 Umsatzerlöse 220 - 224 225,0 218,5 3,0 % EBIT 193 - 197 199,1 192,4 3,5 % EBT (ohne Bewertungsergebnis) 154 - 157 160,9 153,3 5,0 % EPRA Earnings 147,4 141,3 4,3 % FFO 145 - 148 150,4 148,1 1,5 % Eigenkapitalquote in % 55,8 55,6 LTV-Verhältnis in % 31,8 32,4 in EUR Prognose 01.01.- 01.01.- +/- 2018 31.12.2018 31.12.2017 EPRA Earnings je Aktie 2,39 2,42 -1,2 % FFO je Aktie 2,35-2,39 2,43 2,54 -4,3 % EPRA NAV je Aktie 43,17 43,19 0,0 % Gewichtete Anzahl der 61.783.594 58.248.007 6,1 % ausgegebenen Stückaktien1 Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter www.deutsche-euroshop.de/des/pages/index/p/77 1 relevant für die die Berechnung der EPRA Earnings und FFO je Aktie - für die Berechnung des EPRA NAV je Aktie war die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien zum Bilanzstichtag maßgeblich, die 2017 und 2018 bei 61.783.594 lag. 27.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 