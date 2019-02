Der Baukasten mit standardisierten Einheiten von Bosch Rexroth wird dadurch um das modulare MCS von Siemens und Festo ergänzt. So werden die Vorteile der bestehenden Systeme vereint und der Anwender kann beide Systeme je nach Aufgabe nahezu frei kombinieren und Prozesse flexibilisieren. Dies schafft neue Möglichkeiten in der Montagetechnik oder beispielsweise in der Batteriefertigung.

Das Multi-Carrier-System ermöglicht es, die Werkstückträger (Carrier) auf der MCS-Strecke unabhängig voneinander zu beschleunigen, zu bewegen und exakt zu positionieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...