Die Baader Bank hat Compugroup nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 49 auf 53 Euro angehoben. Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Software-Hersteller habe 2018 die eigenen Ziele erreicht und einen soliden Ausblick auf 2019 gegeben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch inzwischen sei die Aktie angemessen bewertet. Das neue Kursziel begründete Woller auch mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 13:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005437305

AXC0304 2019-02-27/18:35