Zürich (ots) - Die neue Lonza-Spitze unter dem neuen CEO Marc Funk

prüft weitergehende Veränderungen der Firmenaktivitäten. Es sei aber

noch zu früh, um über Portfolioveränderungen zu sprechen. Das

schreibt das Unternehmen auf Anfrage der «Handelszeitung». Erst diese

Woche hatte das Unternehmen eine Reorganisation bekanntgegeben.



Das Unternehmen schreibt auf Anfrage, der - noch - aktuelle

Konzernchef Richard Ridinger und der neue CEO hätten zusammen mit dem

Verwaltungsrat «die Möglichkeit diskutiert, das aktuelle Portfolio

weiter zu überprüfen», um die Position des Unternehmens im Bereich

Healthcare weiter zu stärken und sicherzustellen, «dass Lonza für die

Zukunft fit ist». Es sei aber noch zu früh, um über

Portfolioveränderungen zu sprechen.



Anfang Woche hatte das Unternehmen eine Reorganisation

bekanntgegeben, bei der die beiden bisherigen Divisionen Pharma &

Biotech sowie Consumer Health & Nutrition zusammengelegt werden. Die

Leitung der neuen Grossdivision übernimmt der Interne Stefan Stoffel,

der zudem neu in der Geschäftsleitung vertreten sein wird.



«Das kann ein Signal dafür sein, dass alles andere mittelfristig

nicht mehr als Kerngeschäft verstanden wird», sagt Philipp Gamper,

Analyst der ZKB. Konkret: Nach dem Verkauf des

Wasserchemikaliengeschäfts im vergangenen Jahr könnten nun auch das

Geschäft mit Coatings (Beschichtungen) und Agrochemikalien auf den

Prüfstand kommen.



Richard Ridinger war Ende Januar überraschend als Konzernchef von

Lonza zurückgetreten. Er hat das darbende Chemie-Unternehmen seit

2012 erfolgreich als Premium-Zulieferer der Pharmaindustrie

positioniert. Der neue Konzernchef tritt sein Amt am 1. März an.



