Ein unglaublicher Start in das neue Jahr. Endlich konnte sich ein Aufwärtstrend bestätigen und sich die Aktie nach dem Fall beinahe vollständig erholen. Das nächste angestrebte Ziel liegt bei 7,20 € und bei Beibehalten des Kursverlaufs scheint das Überbieten dieses Wertes glücken zu können. Die Unterstützung notiert 4 € und ließ den Kurs rasch an Höhe gewinnen. Das Kaufsignal am 01.02.2019 löste eine erneute Steigerung des Wertes aus und ein neues scheint in naher Zukunft zu liegen. Der RSI (14) ... (Johannes Weber)

