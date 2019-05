IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic gibt Finanzergebnis für das erste Quartal bekannt

FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FR: TSX) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die ungeprüften Konzernzwischenergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal, das am 31. März 2019 endete, bekannt zu geben. Die vollständige Version des Konzernabschlusses und die Management Discussion and Analysis sind auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com oder auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf EDGAR unter www.sec.gov abrufbar. Sofern nicht anderweitig vermerkt, sind alle Beträge in US-Dollar ausgewiesen.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2019

- Silberäquivalentproduktion von 6,3 Mio. Unzen, ein Rückgang von 3 % gegenüber dem vierten Quartal 2018 (Q4 2018)

- Reine Silberproduktion von 3,3 Mio. Unzen, ein Anstieg von 2 % gegenüber Q4 2018

- Quartalsumsatz von 86,8 Mio. $, ein Anstieg von 17 % gegenüber Q4 2018

- Ergebnis aus dem Minenbetrieb von 10,3 Mio. $, ein Anstieg von 214 % gegenüber Q4 2018

- Cashflow von 0,12 $ pro Aktie (nicht gemäß GAAP)

- Investitionskosten von 6,34 $ pro zahlbare Unze Silber (abzüglich Nebenprodukteinnahmen)

- Gesamte Unterhaltskosten (All-in sustaining costs, AISC) von 12,91 $ pro zahlbare Unze Silber,

- Nettoertrag von 2,9 Mio. $ oder 0,01 $ pro Aktie

- Durchschnittlich realisierter Silberpreis von 15,73 $ pro Unze

- Starke Bilanz mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 91,5 Mio $

Die höhere Silberproduktion führte im ersten Quartal gemeinsam mit den verbesserten Silberpreisen zu höheren Umsätzen, Erträgen und Cashflow als im vorangegangenen Quartal, sagte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Die solide Goldproduktion aus unseren Minen San Dimas und Santa Elena trug dazu bei, dass die konsolidierten Investitionskosten und AISC pro Unze besser als erwartet ausfielen. Der Trend hin zu geringeren Kosten sollte sich aufgrund der höheren Förderleistungen in verschiedenen Betrieben sowie der Umsetzung mehrerer Projekte zur Kostensenkung, die die Margen und die Rentabilität voraussichtlich weiter steigern werden, auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen. Wir bemühen uns angesichts dieses sehr schwierigen Silberpreisumfelds weiterhin um eine umsichtige Betriebsführung, wobei wir die Investitionen mit dem erwarteten Cashflow in Einklang bringen und sicherstellen, dass wir die maximalen Renditen aus dem investierten Kapital erzielen.

WICHTIGE BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

Wichtigste Leistungskennzahlen Q1 Q4 Verän Q1 Verän

2019 2018derun 2018derun

g g

Q1 Q1

vs. vs.

Q4 Q1

Betriebsergebnisse

Erzaufbereitung in Tonnen 812.6 850.2 (4 809. -

54 72 % 775 %

Silberproduktion in Unzen 3.331 3.250 2 2.16 54

.388 .816 % 7.03 %

Silberäquivalentproduktion in Unz 6.273 6.485 (3 3.87 62

en .677 .761 % 9.67 %

) 8

Investitionskosten pro Unze (1) $6,34 $6,06 5 $7,8 (19

% 3 %

nachhaltige Gesamtkosten pro Unze $12,9 $12,8 1 $16, (19

1 3 % 01 %

(1) )

Produktionskosten pro Tonne, gesa $66,6 $65,3 2 $46, 42

mt 5 1 % 88 %

(1)

durchschnittl. erzielter $15,7 $14,4 9 $16, (6

Silberpreis pro Unze 3 7 % 76 %

(1)

Finanzergebnisse (in Mio. $)

Einnahmen $86,8 $74,1 17 $58, 48

% 6 %

Gewinn aus dem Bergbaubetrieb $10,3 ($9,0)214 ($0,)2,52

% 4 4 %

Nettoertrag (Verlust) $2,9 ($164)102 ($5,)152

,4 % 6 %

operativer Cashflow vor $23,7 $11,0 115 $15, 52

Umlaufvermögen und Steuern % 6 %

(2)

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel $91,5 $57,0 61 $249 (63

äquivalente % ,2 %

Umlaufvermögen (1) $130, $108, 21 $235 (44

9 1 % ,6 %

Aktionäre

Ergebnis (Verlust) pro Aktie, $0,01 ($0,8)102 ($0,)144

unverwässert 5 % 03 %

bereinigtes Ergebnis pro Aktie (1 ($0,0) ($0,0)70 ($0,)75

) 1 5 % 06 %

Cashflow pro Aktie (1) $0,12 $0,06 113 $0,0 28

% 9 %

(1) (1)-Das Unternehmen meldet Kennzahlen, die nicht den GAAP entsprechen, die die Investitionskosten pro Unze, die ASIC pro Unze, die gesamten Produktionskosten pro Unze, die Gesamtproduktionskosten pro Tonne, den durchschnittlich erzielten Silberpreis pro Unze, das Umlaufkapital, den bereinigten Nettogewinn pro Aktie und den Cashflow pro Aktie beinhalten. Diese Maßnahmen werden in der Bergbaubranche verbreitet als Richtwert für die Performance angewendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und könnten sich von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen unterscheiden.

FINANZERGEBNIS DES ERSTEN QUARTALS 2019

Im ersten Quartal 2019 erzielte das Unternehmen im Schnitt einen Silberpreis von 15,73 $ pro Unze, was einem Rückgang von 6 % gegenüber dem ersten Quartal 2018 bzw. einen Anstieg von 9 % gegenüber einem Preis von 14,47 $ im Vorquartal entspricht.

Der im ersten Quartal 2019 erwirtschaftete Umsatz belief sich auf insgesamt 86,8 Millionen $, ein Plus von 48 % gegenüber 58,6 Millionen $ im ersten Quartal 2018. Der Anstieg des Umsatzes ist in erster Linie auf die Übernahme der Mine San Dimas im zweiten Quartal 2018 zurückzuführen, was zu einem Anstieg der verkauften Unzen Silberäquivalent um 60 % führte. Ausgeglichen wurde dies teilweise von einem Rückgang des durchschnittliche erzielten Silberpreises um 6 % verglichen mit demselben Quartal des Vorjahres.

Das Unternehmen wies im ersten Quartal 2019 ein Ergebnis aus dem Minenbetrieb von 10,3 Millionen $ aus. Im ersten Quartal 2018 wurde hingegen ein Verlust von 0,4 Millionen $ verbucht. Grund für den Anstieg des operativen Ergebnisses im ersten Quartal waren die Minen San Dimas und Santa Elena, die ein Ergebnis von 11,2 Millionen $ bzw. 5,1 Millionen $ erzielten; ausgeglichen wurde dies von den Verlusten bei den Minen Del Toro und La Parrilla infolge der reduzierten Produktionsleistungen.

Der operative Cashflow vor Bewegungen im Betriebskapital und vor Ertragssteuern belief sich im ersten Quartal 2019 auf 23,7 Millionen $ oder 0,12 $ pro Aktie, verglichen mit 15,6 Millionen $ oder 0,09 $ pro Aktie im ersten Quartal 2018.

Das Unternehmen erzielte einen Nettoertrag von 2,9 Millionen $ bzw. 0,01 $ pro Aktie verglichen mit einem Verlust von 5,6 Millionen $ bzw. 0,03 $ pro Aktie im ersten Quartal 2018. Der um nicht zahlungswirksame und einmalige Posten bereinigte Nettoertrag für das Quartal belief sich auf -2,9 Millionen $ bzw. -0,01 $ pro Aktie.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 31. März 2019 auf 91,5 Millionen $, ein Anstieg um 34,5 Millionen $ gegenüber dem vorangegangenen Quartal, während das Betriebskapital auf 130,9 Millionen $ anstieg. Der Anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist in erster Linie auf den Verkauf von 5.250.000 Stammaktien des Unternehmens durch sein At-the-Market-Distribution-Programm zu einem Durchschnittspreis von 6,34 US$ pro Aktie zurückzuführen; damit wurde ein Bruttoerlös von 33,6 Millionen $ bzw. nach Abzug der Kosten ein Nettoerlös von 32,5 Millionen $ erzielt.

WICHTIGSTE BETRIEBSERGEBNISSE

In der nachstehenden Tabelle sind die vierteljährlichen Betriebs- und Kostenparameter für die sechs in Betrieb befindlichen Silberminen des Unternehmens angeführt.

ProduktionsübersSan Santa La San La Del gesamt

icht Dimas Elena Encan Marti Parri Toro

erstes Quartal tada n lla

Erzaufbereitung 163.26 219.94 269.61 62.148 72.551 25.138 812.65

in 4 1 1 4

Tonnen

Silberproduktion1.404. 587.19 720.95 331.53 219.48 67.757 3.331.

in 454 5 9 9 5 388

Unzen

Silberäquivalent3.172. 1.403. 723.69 421.09 441.09 112.15 6.273.

produktion 270 364 9 1 5 8 677

in Unzen

Investitionskost$0,93 $2,81 $12,60 $11,35 $16,58 $27,20 $6,34

en

pro Unze

nachhaltige Gesa$5,65 $6,37 $13,72 $15,67 $25,62 $35,89 $12,91

mtkosten

pro Unze

Gesamtproduktion$122,1 $56,53 $32,71 $80,39 $76,78 $95,06 $66,65

skosten 7

pro Tonne

Die Gesamtproduktion im ersten Quartal erreichte 6.237.677 Unzen Silberäquivalent und setzte sich aus 3.331.388 Millionen Unzen Silber, 32.037 Unzen Gold, 2.661.088 Pfund Blei und 1.265.438 Pfund Zink zusammen. Die Gesamtproduktion ging im Vergleich zum vorangegangenen Quartal etwas zurück (3 %). Grund hierfür waren die geringeren Durchsatz- und Förderleistungen in den Minen Del Toro und La Parrilla; ausgeglichen wurde dies teilweise durch den Produktionsanstieg in der Mine La Encantada. Die reine Silberproduktion stieg aufgrund der höheren Gehalte in den Minen San Dimas und La Encantada um 2 %.

KOSTEN UND INVESTITIONSAUSGABEN

Die Investitionskosten beliefen sich in diesem Quartal auf 6,34 $ pro zahlbare Unze Silber, ein Plus von 5 % oder 0,28 $ pro Unze gegenüber dem Vorquartal. Der Anstieg der Investitionskosten pro Unze ist in erster Linie auf einen Rückgang der Nebenprodukteinnahmen zurückzuführen, der teilweise von geringeren Kosten für den Bergbauvertragspartner angesichts der geplanten Senkung der Durchsatzleistungen bei La Parrilla und Del Toro ausgeglichen wurde. Die Kosten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2019 infolge der höheren Produktionsleistungen in verschiedenen Betrieben weiter sinken.

Die AISC betrugen im ersten Quartal 12,91 $ pro Unze, was in etwa den Kosten von 12,83 $ pro Unze im vorherigen Quartal entspricht.

Die Investitionsausgaben beliefen sich im ersten Quartal 2019 auf insgesamt 28,7 Millionen $. Davon entfielen 8,2 Millionen $ auf San Dimas, 4,8 Millionen $ auf Santa Elena, 2,9 Millionen $ auf La Encantada, 2,4 Millionen $ auf San Martin, 2,8 Millionen $ auf La Parrilla und 1,0 Millionen $ auf Del Toro. 6,6 Millionen $ wurden in strategische Projekte investiert, wie etwa 6,0 Millionen $ für den Erwerb von zwei HIG-Mühlen.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen konzentriert. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena, die Silbermine La Encantada, die Silbermine La Parrilla, die Silbermine San Martin und die Silbermine Del Toro. Die Produktion in diesen Minen soll 2019 zwischen 14,2 und 15,8 Unzen Silber bzw. 24,7 und 27,5 Millionen Unzen Silberäquivalent liegen.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Unterschrift:

Keith Neumeyer, President & CEO

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftige Planungsprozesse; kommerzielle Bergbauaktivitäten; Cashflow; Budgets; Zeitpunkt und Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Gewinnungsraten; Minenpläne und die Lebensdauer der Minen; den zukünftigen Preis für Silber und andere Metalle; Produktionskosten; Kosten und Zeitpunkt der Erschließung neuer Lagerstätten; Investitionsprojekte und Explorationsaktivitäten sowie deren mögliche Ergebnisse. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Zielvorgaben können daher nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle anderen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie die Faktoren, die im Abschnitt Description of the Business - Risk Factors der aktuellen Annual Information Form des Unternehmens, die unter www.sedar.com einsehbar ist, und Formblatt 40-F, das bei der United States Securities and Exchange Commission in Washington, D.C. eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46714

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46714&tr=1

