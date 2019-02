Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch deutlich gesunken. Nachdem sich die Kurse im Mittagshandel noch stabil zeigten, setzte später eine Verkaufswelle ein. Am späten Nachmittag fiel der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 165,82 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,15 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem deutlichen Anstieg der Umsätze im Handel mit Bundesanleihen gegen etwa 14.30 Uhr, ohne dass es hierzu passende fundamentale Nachrichten gegeben hätte. Die Kursverluste erstreckten sich zuletzt auf nahezu alle Rentenmärkte der Eurozone, während die Renditen mehr oder weniger deutlich zulegten.

Einen besonders starken Anstieg der Rendite gab es bei italienischen Anleihen. In der zehnjährigen Laufzeit stieg sie um 0,08 Prozentpunkte auf 2,78 Prozent. Als Grund wurde am Markt die Kritik der EU-Kommission zur Wirtschafts- und Haushaltspolitik der italienischen Regierung genannt. Die Kommission stellte in ihrer jährlichen Überprüfung exzessive Ungleichgewichte fest./jkr/stw

