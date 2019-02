Zürich (ots) - Die Nestlé-Tochterfirma Nespresso steigt beim

Verbier Musikfestival aus. Eine Nespresso-Sprecherin bestätigt

gegenüber der «Handelszeitung»: «Wir haben uns entschieden, unsere

Zusammenarbeit mit dem Verbier Festival zu beenden.» Das ist pikant,

denn Präsident der Verbier-Festival-Stiftung ist Peter Brabeck,

langjähriger Chef und Präsident von Nestlé. Brabeck muss nach einem

neuen Hauptsponsor Ausschau halten, da die 250'000 Franken jährlichen

Sponsorengelder wegfallen. Künftig werde sich der

Kaffeekapsel-Hersteller vermehrt auf Gastronomie (Gourmet Weeks) und

Kino (Zurich Film Festival) fokussieren.



Hintergrund ist ein Strategiewechsel im gesamten Nestlé-Konzern,

den CEO Mark Schneider eingeleitet hat. Während Brabeck stark auf

erstklassige Kulturengagements setzte, fokussiert Schneider auf

Breite und Jugend. Entsprechend werden beim Nahrungsmittelriesen

Millionen umgetopft. So hat Nestlé als langjähriger Hauptgeldgeber

der Salzburger Festspiele seinen Einsatz per Ende Jahr massiv

reduziert; auch beim Lucerne Festival hat man abgepolstert.

Stattdessen wird das Volksfest Fête des Vignerons, das diesen Sommer

am Genfersee stattfindet, mit 1,4 Millionen unterstützten.



