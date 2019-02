Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA mit Blick auf Zukaufpläne in den USA auf "Neutral" belassen. Die von den Darmstädtern für Versum Materials gebotenen 48 US-Dollar je Aktie beinhalteten ein 16-prozentiges Plus auf den letzten Schlusskurs des Halbleiterzulieferers, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da es ein feindlicher Übernahmeversuch sei, wäre er nicht überrascht, wenn Merck den Preis mindestens einmal anheben müsste, um einen Erfolg der Transaktion zu sichern./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 15:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0113 2019-02-27/19:20

ISIN: DE0006599905