Das Schwergewicht gilt als die "Königsklasse" im Boxsport. Gleich fünf Kämpfe der "schweren Jungs" gibt es am 2. März bei der SES-Boxgala aus Magdeburg. Ab 22.30 Uhr überträgt "Sport im Osten: Boxen live" im MDR-Fernsehen u.a. den Hauptkampf zwischen dem Europameister Agit Kabayel und seinem Herausforderer Andiy Rudenko. Erstmals gibt es die Kämpfe auch im Livestream auf Sportschau.de.



Die "Schweren Jungs" von SES-Boxing treten am Samstag, 2. März im Maritim Hotel Magdeburg wieder ins Rampenlicht. Im Hauptkampf des Abends treffen im Kampf um die Europameisterschaft im Schwergewicht der amtierende Europameister Agit Kabayel aus Deutschland und der Herausforderer aus der Ukraine, Andriy Rudenko, aufeinander. Der bisher ungeschlagene Kabayel (18 Siege aus 18 Kämpfen, 13 davon durch KO) will beim "Heimspiel" in Magdeburg seinen Titel gegen den erfahrenen Ukrainer - 35 Kämpfe, 32 Siege, 20 durch KO - verteidigen. Erwartet wird ein besonders spannendes Duell auf Augenhöhe.



Der zweite Schwergewichts-Knaller des Abends ist der Fight zwischen dem WBO-Inter-Conti-Champion Tom Schwarz und dem kroatischen Herausforderer Kristijan Krstacic. Der SES-Boxer Tom Schwarz will in seiner vierten Titelverteidigung gegen den Kroaten seine hohe und aussichtsreiche Weltrangposition verteidigen und sich mit einem Sieg den Traum von Duellen mit den "Größten der Schwergewichtszene" weiter erhalten.



In weiteren Kämpfen treten bei der "Nacht der Schwergewichte" gleich drei ungeschlagene Schwergewichtler an: Erik Pfeifer, Danilo Milacic und Hussein Muhamed. Spannung verspricht auch das Debüt von Peter Kadiru für den Magdeburger SES Boxstall. Der hochgehandelte und von vielen Boxmanagern nachgefragte Boxer hat als Junior im Amateurbereich fast alles gewonnen; war Jugend-Olympiasieger, Jugend Europameister, Jugend-Vize-Weltmeister.



Für "Sport im Osten" moderiert René Kindermann die Live-Übertragung des Kampfabends im MDR-Fernsehen. Eik Galley und Torsten Püschel kommentieren das Geschehen live vor Ort. Um die Ring-Interviews kümmert sich Sabrina Bramowski. Ringsprecher ist wie gewohnt "MDR JUMP-Morningshow"-Moderator Lars Christian Karde. Seine Kollegin Sarah von Neuburg übernimmt traditionell die Promi-Interviews.



