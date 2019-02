Mannheimer Morgen zum Sanierungsfall Griechenland Überschrift: Enttäuschende Bilanz Griechenland mag es wieder einigermaßen gut gehen - den meisten Griechen sicher nicht. Die internationalen Geldgeber haben zwar das Finanzsystem des Schuldenstaats vor dem Kollaps bewahrt und damit auch den Euro-Raum stabilisiert. Aber die für die Menschen so wichtigen Jobs sowie Löhne, von denen man leben kann, fehlen nach wie vor. Dabei geht es gar nicht einmal um noch mehr Geld, sondern um eine Infrastruktur, die für Investoren attraktiv ist. Glaubt man dem aktuellen Bericht der EU-Prüfer, aber auch den Experten vor Ort, dann verschlingt eine nach wie vor mangelhaft arbeitende Verwaltung weiter Unmengen an Zeit und Geld. So etwas tut sich kein Unternehmen an. Insgesamt fällt die Bilanz der Rettungsbemühungen enttäuschend. Das ist vor allem deshalb unbegreiflich, weil die Geschichte der Euro-Rettungspakete andere Beispiele kennt, in denen die Sanierung gelang: Portugal etwa oder Irland. Und nicht zu vergessen die baltischen Staaten, die sich in den 1990er Jahren ohne europäische Hilfe wieder auf den Wachstumspfad brachten, indem sie Schwachpunkte analysierten, beseitigten, schmerzhafte Einschnitte vornahmen und sich so selbst aus dem Tief herauszogen. Davon kann und darf auch Griechenland lernen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

February 27, 2019