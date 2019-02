Der Ex-Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, hat angedeutet, dass es neben den bereits bekannten Vorwürfen gegen den US-Präsidenten noch weitere gibt. Cohen nannte bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress am Mittwoch aber keine Details. Ein Abgeordneter hatte ihn gefragt, ob er von weiterem Fehlverhalten oder illegalen Handlungen wisse, die Trump beträfen. Cohen bejahte dies, sagte aber, er könne sich dazu nicht äußern, weil es Teil noch laufender Ermittlungen in New York sei.

Cohen, der mehr als ein Jahrzehnt für Trump gearbeitet hat, ist eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Präsidenten. Er hat sich von ihm abgewendet und ihn mit Aussagen vor Gericht in Bedrängnis gebracht. Cohen sagt, er habe im Auftrag Trumps im Wahlkampf Schweigegeld an zwei Frauen gezahlt, um Schaden von dem Kandidaten abzuwenden. Trump wirft ihm vor, zu lügen./hma/jac/DP/he

AXC0322 2019-02-27/19:36