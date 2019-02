Der Automobilzulieferer ZF prüft einem Pressebericht zufolge die Übernahme des amerikanisch-belgischen Bremsenherstellers Wabco . Das Volumen schätzten Experten auf bis zu acht Milliarden Euro, berichtete das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Finanzkreise. Mit dem Zukauf würde ZF knapp 40 Milliarden Euro umsetzen und dann nahezu Augenhöhe mit den Marktführern Bosch und Continental erreichen, hieß es weiter.

Seit Jahren versuche der Fahrwerks- und Getriebehersteller ZF in das Bremsengeschäft einzusteigen. "Das Interesse ist groß", habe ein Insider gesagt. Das Thema sei bereits in den Aufsichtsgremien des Stiftungskonzerns besprochen worden. "Selbstverständlich überprüfen wir fortlaufend auch mögliche sinnvolle Akquisitionen", zitierte die Zeitung aus einer Stellungnahme des Unternehmens. "Solche strategischen Optionen diskutieren wir immer wieder in den Gremien unseres Hauses." Noch gebe es aber keine Beschlüsse in die angedeutete Richtung.

An der Wall Street wurde dennoch schon ein wenig vorgefeiert: Der Aktienkurs von Wabco legte zuletzt um mehr als 9 Prozent auf 132,10 US-Dollar zu. Zuvor war bis auf 138,91 Dollar gesprungen, dem höchsten Kurs seit knapp 10 Monaten./he

