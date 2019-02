Stuttgart (ots) - Drei Zimmer, Küche, Bad - und Aldi im Erdgeschoss: Das ist einer der neuesten Wohntrends in deutschen Ballungsräumen. Weil Wohnraum und freie Grundstücke knapp sind, stellt sich zunehmend die Frage, ob einstöckige Lebensmittelmärkte mit überdimensionierten Parkplätzen in besten Großstadtlagen tatsächlich der Weisheit letzter Schluss sind. Gerade die Discounter sind in den vergangenen Jahrzehnten expandiert, wo immer das möglich war. Heute bedauern viele Bauverwaltungen, dies zugelassen zu haben. Die Grundstücke ließen sich auch gut für den Wohnungsbau verwenden. Wenn sich die Handelsketten jetzt zu einer Mischnutzung bereit erklären, ist das eine gute Sache.



