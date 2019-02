(neu: Reaktion Entegris, Aktienkurse aktualisiert)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern will mit einer Milliardenübernahme in den USA sein Geschäft mit der Elektronikindustrie ausbauen. Das Dax-Unternehmen hat ein Auge auf den amerikanischen Halbleiterzulieferer Versum Materials geworfen und bietet 5,9 Milliarden Dollar in bar (knapp 5,2 Mrd Euro), wie Merck am Mittwoch mitteilte. Dabei scheuen die Darmstädter auch einen Bieterwettbewerb nicht: An Versum hatte Ende Januar auch der US-Spezialchemiekonzern Entegris Interesse signalisiert. Er will das Unternehmen für vier Milliarden Dollar übernehmen. Die beiden Firmen streben an, sich per Aktientausch bis Jahresende zusammenzuschließen.

Diese Offerte will Merck nun übertrumpfen: Das Angebot von 48 Dollar je Aktie entspreche einer Prämie von fast 52 Prozent auf den Aktienkurs von Versum vor der Ankündigung der Entegris-Transaktion und sei damit "deutlich überlegen". Gemessen am aktuellen Aktienkurs von Versum bedeute die Offerte einen Aufschlag von 15,9 Prozent. "Unser attraktiver Vorschlag für einen Barkauf an die Aktionäre von Versum zeigt, dass wir fest entschlossen sind, diese Transaktion erfolgreich abzuschließen", sagte Merck-Chef Stefan Oschmann.

Die Amerikaner hatten von Mercks Kaufabsichten bis dato nichts gewusst. Der Konzern reagierte schnell: Versum werde das Angebot prüfen, teilte das Unternehmen am frühen Abend mit, unterstütze aber weiterhin den Deal mit Entegris, hieß es. Letztere meldeten sich im weiteren Tagesverlauf ebenfalls zu Wort. Dabei verteidigte Entegris-Chef Bertrand Loy die angepeilte Fusion. Angaben zu einer etwaigen Erhöhung des Angebotspreises enthielt die Mitteilung nicht.

Mit der Übernahme will Merck seine Position als ein führender Anbieter für Elektronikmaterialien stärken. Man sei darauf vorbereitet, "zügig mit der Unternehmensprüfung zu beginnen, Verhandlungen aufzunehmen und schnell zu einer Einigung über einen Zusammenschluss zu gelangen", hieß es. Der Konzern zeigte sich zuversichtlich, den Deal im zweiten Halbjahr 2019 abzuschließen. Es wäre der größte Zukauf seit der Übernahme des US-Laborausrüsters Sigma-Aldrich 2015 für die Rekordsumme von 17 Milliarden Dollar.

Mit einem Zusammenschluss mit Versum würde ein vielseitiges, sich ergänzendes Portfolio an Elektronikmaterialien, Ausrüstung und Dienstleistungen für die Halbleiter- und Displaybranche entstehen, warb Merck. Zudem würde eine gemeinsame Forschung und Entwicklung kürzere Innovationszyklen ermöglichen und das Produktangebot stärken.

Merck plane, das gemeinsame Geschäft am Standort von Versum in Tempe (Arizona) aufzubauen. Der beabsichtigte Bar-Deal sei bereits "voll durchfinanziert" und berge anders als das Angebot von Enetegris keine Unabwägbarkeiten, umwarb Merck das Management des US-Unternehmens. Nötig seien nur die Zustimmung der Versum-Aktionäre sowie der Kartellbehörden. Es seien aber keine regulatorischen Hürden zu erwarten, unterstrich Oschman in einer Telefonkonferenz.

Die Aktien von Merck und Entegris reagierten am Nachmittag mit Kursverlusten auf die Nachrichten. Die Merck-Papiere gingen mit einem Abschlag von mehr als 4 Prozent aus dem Xetra-Hauptgeschäft. Entegris rutschten zuletzt um knapp 4 Prozent ab. Der Kurs von Versum sprang hingegen um fast 18 Prozent auf 48,76 Dollar nach oben.

Bei Analysten kamen die Pläne der Darmstädter indes gut an. Nach Ansicht der Analysten von Moody's würde bei einem erfolgreichen Angebot die breite Aufstellung von Merck weiter gestärkt und die Balance zwischen den drei Sparten des Konzerns besser austariert. Zudem verbessere der Konzern seine Position und den Zugang zum stark wachsenden Markt für Elektromaterialien, schrieben sie in einer ersten Reaktion.

Die Experten des Analysehauses Stifel vermuten, dass Entegris es schwer haben dürfte, das Angebot der Deutschen mit einer eigenen Barofferte zu kontern. Das Versum-Board werde womöglich nicht darum herumkommen, das Angebot aus Darmstadt zu akzeptieren.

Merck-Finanzchef Marcus Kuhnert betonte, eine Übernahme von Versum würde die Profitabilität von Merck unverzüglich steigern und mittelfristig 60 Millionen Euro Kosten pro Jahr sparen.

Merck musste 2018 eine Durststrecke in der Materialsparte überwinden, weil das Geschäft mit Flüssigkristallen etwa für Smartphone- und TV-Displays nicht mehr rund lief. Da chinesische Konkurrenten in den Markt drängen, stehen die Preise unter Druck. Um die Sparte wieder flott zu machen, stellt sich der Bereich neu auf und richtet sie stärker auf Halbleiter für die Elektronikindustrie aus. Doch das kostet Zeit. Merck peilt erst nach 2019 wieder ein jährliches Umsatzwachstum von im Schnitt 2 bis 3 Prozent in dem Bereich an.

Die Schwäche der Spezialchemiesparte gilt als größte Baustelle von Merck und als einer der Gründe, warum der bereinigte Betriebsgewinn 2018 zurückgehen soll. Die Bilanz legt Merck am 7. März vor./als/tav/DP/stw/he

