wallstreet:online AG: Erwerb der ABC New Media AG und deren Finanzportal www.finanznachrichten.de

27.02.2019

Erwerb der ABC New Media AG und deren Finanzportal www.finanznachrichten.de

Die wallstreet:online AG erwirbt heute die ABC New Media AG mit Sitz in Zürich. Die ABC New Media AG betreibt das Finanzinformationsportal www.finanznachrichten.de mit einer Reichweite von ca. 1,2 Mio. Nutzer monatlich (Google Analytics) und einem Umsatz von ca. EUR 0,9 Mio. pro Jahr. Der Kaufpreis für 100% der Anteile an der ABC New Media AG beträgt EUR 2,8 Millionen, zuzüglich einer Ablösung des Cash-Bestands in der ABC New Media AG und einer eventuellen Earn-Out Zahlung in Abhängigkeit von den Umsätzen der ABC New Media AG in den nächsten zwei Jahren.

Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstandsmitglied