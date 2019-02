Von Rob Taylor und Mike Cherney

CANBERRA (Dow Jones)--Boeing hat sich mit dem australischen Militär zusammengetan, um eine Kampfdrohne zu entwickeln, die fast so groß ist wie ein Kampfflugzeug. Damit verschärft sich das globale Wettrüsten, bei dem China und Russland ihre Flotten bereits mit neuen, unbemannten Tarnflugzeugen bestückt haben. Boeing positioniert sich damit zudem für künftige Exporte. Das Pentagon hat sich noch nicht auf diese Art von Flugzeugen festgelegt.

Die am Mittwoch vorgestellte so genannte "Loyal Wingman"-Drohne soll im nächsten Jahr erstmals in Australien fliegen und entweder autonom operieren oder von einem Piloten in einem Begleitflugzeug gesteuert werden. Australien will die Drohne einsetzen, um Kampfflugzeuge wie die F-35 von Lockheed Martin zu schützen.

Die "Loyal Wingman" wurde entwickelt, um Pilotenflugzeuge zu schützen, Radar zu stören und Überwachungsmissionen durchzuführen. Im Laufe ihrer weiteren Entwicklung könnte sie auch mit Raketen oder Bomben bestückt werden, hieß es.

Boeing äußerte sich weder zu dem Preis einer Drohne noch zur Höhe der Investitionen des Konzerns in das Programm. Analysten schätzen, dass eine solche Drohne 50 bis 75 Prozent eines bemannten Jets kosten dürfte, da sie kein Cockpit oder Sicherheitssysteme für die Besatzung benötigt.

