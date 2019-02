Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Strategieprogramm "C.A.R.E+" und die damit verbundenen Investitionen belasteten zwar vorübergehend die Profitabilität des Konsumgüterkonzerns, sollten jedoch mittelfristig zu einer Verbesserung des Wachstums- und Margenprofils beitragen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Erwartung spiegele sich in einer Reduzierung seiner Ergebnisschätzungen bis zum Jahr 2022 und in einer Anhebung ab 2023 wider./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 16:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 17:12 / MEZ

ISIN DE0005200000

AXC0341 2019-02-27/21:40