CyberScout kooperiert mit Pioneer Insurance & Surety Corp. (Pioneer Insurance) und MSIG Mingtai Insurance Co., um die erste eingebettete, Retainer-basierte Cyberversicherung für den südostasiatischen Markt anzubieten. Gemeinsam werden sie Einzelpersonen sowie kleinen und mittleren Unternehmen in Taiwan und den Philippinen preisgekrönte Dienste bereitstellen, darunter mehrsprachige Beratung rund um die Uhr zur Reaktion bei Cyberangriffen, Cyber-Assistenz für Verbraucher, Fernberatung und datenforensische Dienstleistungen.



Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - CyberScout, der Anbieter für Identitäts- und Datensicherheitsdienste schlechthin, freut sich, zwei neue globale Partnerschaften bekannt zu geben, die barrierefreie Cyber-Versicherungslösungen in Südostasien einführen werden. Privatpersonen und kleine und mittlere Unternehmen erhalten die preisgekrönten, erstklassigen Dienstleistungen von CyberScout über ein robustes und innovatives Vertriebsmodell, das darauf abzielt, den unterversorgten asiatischen Massenmarkt zu erreichen.



Der globale Cyber-Versicherungsmarkt wird bis 2022 voraussichtlich 14 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28 Prozent entspricht, so der Cyber Insurance Market Report. Die Komplexität der Cyberrisiken und veraltete Vertriebsmodelle haben jedoch in der Vergangenheit dem Marktwachstum dieser bisher ignorierten Marktsegmenten Schranken auferlegt.



Das hauseigene globale Reaktions-Netzwerk von CyberScout überwindet diese Hindernisse mithilfe von Dienstleistungen, zu denen Beratung rund um die Uhr zur Reaktion bei Cyberangriffen und Cyber-Assistenz für Verbraucher, internationale Risikomanagement-Plattformen, mehrsprachiger Support, Fernberatung und IT-/datenforensische Dienstleistungen sowie Vertriebs- und Marketingunterstützung für neue Partner gehören.



Die Lösungen werden in bestehende Produkte, Dienstleistungen und Kundenportfolios eingebettet, ohne dass ein Opt-in für den Service erforderlich ist. Damit wird die Cyber-Versicherung wirklich als ein unverzichtbares Muss ähnlich einer Brandschutzversicherung betrachtet, da aus dem Cyberspace ein universelles Risiko hervorgeht, das weder von Privatpersonen noch von Unternehmen ignoriert werden kann.



"Diese beiden neuen Partnerschaften werden asiatischen Kunden, den Verbrauchern und Massenmarktteilnehmern, Zugang zu qualitativ hochwertigen globalen Handlungsoptionen geben, wo dies bisher für sie nicht möglich gewesen wäre", so Matt Cullina, Managing Director von CyberScout. "Pioneer Insurance und MSIG Mingtai sind die perfekten Partner, um unsere gemeinsame Botschaft zu verbreiten, dass die Versicherungsbranche anfällige kleine und mittlere Unternehmen und Verbraucher, die bisher keinen Zugang zu Cyberversicherungen hatten, unterstützen und schützen wird."



"Hochwertige Massenmarktprodukte, die in bestehende Kundenportfolios eingebettet werden können, verringern das Aggregationsrisiko, zeigen Innovationen und reduzieren die Reibung im Versicherungsprozess", fügte Tom Spier, CyberScout Commercial Director für Global Markets, hinzu. "Wir freuen uns, einen kleinen Beitrag zur zukünftigen Entwicklung der Verbreitung von Cyberversicherungen zu leisten. Globale Experten werden die lokalen Fachleute aus sprachlicher, juristischer und beratender Sicht untermauern. Wir sind zuversichtlich, dass sie insgesamt zu den Portfolios mit dem schnellsten Wachstum gehören werden und dass es eine große Kundennachfrage geben wird."



CyberScout setzt den Goldstandard für Dienstleistungen zur Identitäts- und Datensicherheit: vom aktiven Schutz über Aufklärung und Schulung bis hin zur erfolgreichen Wiederherstellung. Seit 2003 kombiniert CyberScout seine Erfahrung vor Ort mit einem persönlichen technologiebasierten Service, um Geschäftskunden und Privatpersonen dabei zu helfen, Risiken zu minimieren und den Schutz zu maximieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.CyberScout.com.



