Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Enterprise- und Consumer-Technologielösungen für das mobile Internet, hat heute CloudStudio, das erste kommerziell einsetzbare KI-basierte System der Branche für den 5G-Slice-Betrieb, auf dem Mobile World Congress (MWC) 2019 in Barcelona vorgestellt.



Das System setzt innovativ auf das 3A-Konzept: Awareness, Automation, und AI (Bereitschaft, Automatisierung, und künstliche Intelligenz) und unterstützt agile Slice-Bereitstellung, intelligente Analyse und umgehende Selbstheilung. Dies vereinfacht den 5G-Netzbetrieb erheblich, verbessert die Effizienz von Betrieb und Wartung (O&M) um mehr als 30% und senkt die Kosten der Netzeinrichtung um 20%.



CloudStudio, das Carrier-Grade Network Slice-System von ZTE, nutzt maschinelles Lernen und fortschrittliche Algorithmen und generiert mehr als 8.000 RCA (Root Cause Analysis) Regelverzeichnisse, die auf ZTEs reichhaltiger Erfahrung aus mehr als 400 Cloudifizierungs-Projekten auf der ganzen Welt basieren, mit gleichzeitiger Unterstützung von Online-Skalierung und Aufrüstung.



ZTEs CloudStudio-System implementiert eine automatische intelligente Alarmfilterung nach Zeit, Zuordnung und weiteren Vorgaben, gleicht mit dem RCA-Regelverzeichnis ab, lokalisiert zügig binnen weniger Minuten die eigentliche Ursache, und reduziert die Komplexität von Betrieb und Wartung (O&M).



CloudStudio bietet zudem nahtlose Verwaltung und dynamische Ressourcenanpassung für Private Cloud und Public Cloud. Wenn die Auslastung durch einen Dienst ihren Höhepunkt erreicht hat, kann CloudStudio automatisch per Trigger Ressourcen nach Bedarf aus der Public Cloud zuweisen. Das System gibt die Ressourcen der Public Cloud wieder frei, wenn die Workload auf Normalniveau zurückgeht. Mit CloudStudio müssen Netzbetreiber das Netz nicht mehr gemäß der höchsten Dienstauslastungskapazität aufsetzen, was eine effektive Einsparung von 20% bei den Einrichtungskosten bringt.



Netzbetreiber können darüber hinaus mittels Network Slicing mehrere durchgängig virtualisierte Netze auf ein und derselben Infrastruktur erstellen, um differenzierte, qualitätsgesicherte Dienste für verschiedene vertikale Branchen anzubieten.



ZTE arbeitet als weltweit führender Anbieter von integrierten Kommunikationslösungen aktiv mit Netzbetreibern und Partnern aus vertikalen Branchen einschließlich Smart Grid, Industriesteuerung, und UAV (Unmanned Aerial Vehicle, unbemannte Luftfahrzeuge) zusammen, um den kommerziellen Einsatz von 5G-Slicing zu fördern. Parallel dazu gibt ZTE den Netzbetreibern die Fähigkeiten zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle wie B2B und B2B2C auf Basis des traditionellen B2C-Modells an die Hand, was enorme Möglichkeiten für das 5G-Ökosystem eröffnet.



ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate Social Responsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.



Mehr zu SDN/NFV erfahren Sie hier: sdnfv.zte.com.cn/ (http://sdnfv.zte.com.cn/), openlab.zte.com.cn (http://openlab.zte.com.cn/)



