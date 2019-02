Insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 waren die sogenannten FANG-Aktien das große Thema im US-Technologiesektor. Gemeint waren damit die Aktien von Facebook, Amazon.com, Netflix und Google, die sich zwischenzeitlich jedoch in Alphabet umfirmierten. Der Begriff FANG wurde dabei in der CNBC-Börsenshow "Mad Money" von James "Jim" Cramer, unter anderen auch von diesem, kreiert.

Da irgendwann jedoch auch die Performance der Aktien von Microsoft, Apple und Nvidia viele Anleger überzeugte, erweiterten manche die FANG-Aktien zu den FANGMAN-Aktien. 2017 war eine Investition in diese Aktien noch kein Fehler, im Laufe des Jahres 2018 dann aber leider zunehmend schon. So wurde wieder einmal die alte Börsenweisheit untermauert, dass das, was an der Börse jeder tut, meistens nicht sonderlich erfolgsversprechend ist.

Oder um es mit Börsenaltmeister André Kostolany zu formulieren: "Was an der Börse jeder weiß, macht mich nicht mehr heiß!". Während also insbesondere die Privatanleger noch voll auf FANG respektive FANGMAN setzten, waren die Profis schon einen Schritt weiter. So spielten diese bereits das Thema ABC, also Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz), Big Data sowie die Cloud. Wobei letztere besonders die Konzepte Software-as-a-Service (SaaS) respektive Platform-as-a-Service (PaaS) meinte und meint.

Salesforce.com, Workday oder Zuora - sagen Ihnen diese Namen etwas?

So habe ich beispielsweise vor einigen Monaten eine Analyse der Workday-Aktie geschrieben, die Sie unter diesem Link finden können. Schauen Sie sich mal an, wie diese Aktie die Korrektur Ende letzten Jahres weg gesteckt hat und wo Sie heute steht. Ja, es sind genau solche Aktien, auf die die Big Boys an den US-Börsen längst setzen. Aber kennen Sie diese neuen Favoriten wie Salesforce.com (okay, nicht mehr ganz so neu!), Workday oder Zuora überhaupt?

Wenn nicht, lassen Sie mich kurz erläutern, was diese Unternehmen machen. Salesforce.com hat quasi das Software-as-a-Service Konzept mit erfunden und gilt heute als ernsthafter Herausforderer von SAP im Bereich der betrieblichen Standardsoftware. Workday bietet Unternehmen die Möglichkeit von Gehaltsabrechnungen über die Cloud an, es handelt sich sozusagen um die moderne Variante des Dauerbrenners Paychex. Zuora dagegen bietet Unternehmen eine Software über die Verwaltung von Abonnements, natürlich ebenfalls via Cloud, an.

Was aber macht Coupa Software?

An dieser Stelle möchte ich Ihnen jedoch eine andere Aktie aus diesem "Universum" vorstellen, nämlich ...

