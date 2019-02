Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 97 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Unter allen von ihm beobachteten Konsumgüterherstellern habe nun auch Beiersdorf höhere Investitionen angekündigt, um die langfristigen Wachstumsperspektiven zu verbessern, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2021 und berücksichtigte dabei zudem die Geschäftszahlen für 2018./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005200000

AXC0348 2019-02-27/23:11