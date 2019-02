Die Unterstützung notiert bei 18 € und scheint in nächster Zeit nicht mehr so schnell vom Kurs unterboten zu werden. Der Kurs gewinnt stetig an Wert und der Aufwärtstrend könnte sich bereits in den nächsten Tagen bestätigen. Mit dem aktuellen Kursverlauf macht es den Anschein, als wäre das Erreichen des Widerstandes bei 22 € ein einfaches Spiel. Die MACD-Linien sowie der RSI (14) tun es dem aktuellen Kurs gleich und steigen immer weiter auf.

Noch besser sieht es im 4-Stundenchart aus!

