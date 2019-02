Midea enthüllte ihr neues Flagship-Produkt BreezeleSS+ auf der Climatización Refrigeración. Die Klimaanlage BreezeleSS+ bietet den höchsten Grad an Luftkomfort und eine umfassend hervorragende Leistung in allen Aspekten wie Geschwindigkeit, Umgebung, Stille und Intelligenz. Midea hat die neue BreezeleSS+ klar als die richtige Klimaanlage für alle aufgestellt, die wahren Komfort erwarten. Sie wurde exklusiv für Europa entwickelt und wird ab kommenden Juni allgemein erhältlich sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190227006029/de/

BreezeleSS+ has everything to offer as a new breed of air conditioner, which excels in all aspects of Speed, Soft, Surround, Silence, Saving and Smart. (Photo: Business Wire)