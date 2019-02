Der beliebteste Musikstreamingdienst der Welt führt ein speziell für Indien modernisiertes, individualisiertes Erlebnis ein

Spotify (NYSE: SPOT), der weltweit führende Musikstreamingdienst, ist ab heute auch in Indien erhältlich und verfügt über brandneue Funktionen, die ganz auf den Geschmack indischer Musikliebhaber eingestellt sind.

Mit dem heutigen Startschuss im Land mit der zweitbevölkerungsreichsten Land auf der Welt (über 1,3 Milliarden) steigt Spotify in den weltweit wachstumsstärksten Markt für mobile Apps ein.(1). Die Anzahl aktiver Internetbenutzer in Indien wird auf über 400 Millionen geschätzt,(2), was daran liegt, dass mobile Internetverbindungen und Smartphones immer schneller und erschwinglicher werden.

Die Einführung von Spotify in Indien folgt auf die jüngste Expansion des Unternehmens in der MENA-Region und in Südostasien, wodurch die Gesamtzahl der Spotify-Märkte auf weltweit 79 und 207 Millionen Nutzer (einschließlich 96 Millionen Abonnenten) angestiegen ist.

Spotify in Indien bietet das beste Hörerlebnis für lokale und internationale Musik. Die Spotify-App kann kostenlos heruntergeladen werden, ist aber für lediglich 119 INR pro Monat auch als Upgrade auf Spotify Premium erhältlich.

"Unser Wachstumsziel bei Spotify ist es, Millionen von Künstlern und Milliarden von Fans aus jedem Land und mit jedem Hintergrund zusammenzuführen", so Daniel Ek, Gründer und CEO von Spotify. "Indien hat eine unglaublich reichhaltige Musikkultur und damit wir diesen Markt bestmöglich bedienen können, führen wir ein ganz spezifisches Erlebnis ein. Spotify wird damit nicht nur indische Künstler der Welt, sondern auch den Fans in Indien Musik von der ganzen Welt näherbringen. Die Musikfamilie von Spotify wird dadurch ein ganz schönes Stück größer."

Alle beliebtesten Funktionen von Spotify

Spotify kommt mit dem konkurrenzlosen Funktionsangebot der weltweit beliebtesten Musik-App nach Indien. Dieses umfasst mehr als 40 Mio. Songs von den angesagtesten indischen und internationalen Musikrichtungen, die besten individuellen Musikempfehlungen für diese Art Service sowie die Freiheit, Musik auf den verschiedensten Geräten und integrierten Apps abzuspielen.

Ganz auf Indien eingestellt

Spotify hat das Musikerlebnis für Indien mit einer neuen Reihe exklusiver Funktionen neu gestaltet:

Mehrsprachige Musikempfehlungen: Weil viele Inder mehrere Landessprachen sprechen, kann die Spotify-Engine jetzt für Musikempfehlungen auf Hindi, Punjabi, Tamil und Telugu eingestellt werden. Indische Nutzer können ihre bevorzugte(n) Sprache(n) auswählen, sodass der Tagesmix, die Startseite, das Radio, die Suchergebnisse und Empfehlungen ganz auf sie zugeschnitten werden können.

Spotify Free mit umfassender Kontrolle : Zum allerersten Mal können Smartphone-Nutzer mit Spotify Free jeden Song auf Wunsch abspielen.

: Zum allerersten Mal können Smartphone-Nutzer mit Spotify Free jeden Song auf Wunsch abspielen. Für Indien gemachte Playlists: Von unserem Team aus indischen Musikexperten meisterhaft zusammengestellte und regelmäßig aktualisierte Playlists wie Indiestan Rap91 Namaste Love Punjabi101 Bollywood Butter Top Hits in Hindi Tamil Telugu und Punjabi Diese gibt es neben unseren berühmten internationalen Playlists wie Mint , RapCaviar , Viva Latino und den Künstlerprofilen This is ... Nimmt man noch die Milliarden von Playlists von Urhebern und Fans dazu, so hat Spotify eine Playlist für jede Stimmung und jeden Augenblick.

Von unserem Team aus indischen Musikexperten meisterhaft zusammengestellte und regelmäßig aktualisierte Playlists wie und Diese gibt es neben unseren berühmten internationalen Playlists wie , , und den Künstlerprofilen ... Nimmt man noch die Milliarden von Playlists von Urhebern und Fans dazu, so hat Spotify eine Playlist für jede Stimmung und jeden Augenblick. Spotify geht ins Kino: Die Wiedergabelisten mit dem Titel Starring ... beinhalten das musikalisch Beste von den beliebtesten Bollywood-, Tollywood-, Kollywood- und Punjabi-Schauspielerinnen und -Schauspielern. Die Spotify-Empfehlungen beinhalten ebenfalls Songs aus den Lieblingsfilmen der Inder.

Die Wiedergabelisten mit dem Titel beinhalten das musikalisch Beste von den beliebtesten Bollywood-, Tollywood-, Kollywood- und Punjabi-Schauspielerinnen und -Schauspielern. Die Spotify-Empfehlungen beinhalten ebenfalls Songs aus den Lieblingsfilmen der Inder. Stadtspezifische Playlists: Über die neuen, algorithmisch zusammengestellten Playlists mit aufkommenden Trends aus Mumbai, Delhi, Bangalore und Chennai sind Sie stets über das auf dem Laufenden, was in den Städten gerade angesagt ist.

"Die Ankunft von Spotify in Indien ist ein großer Schritt nach vorn in unserer Gesamtstrategie für globales Wachstum. Ein wesentlicher Teil dieser Strategie besteht darin, mit der globalen Kultur Schritt zu halten und gleichzeitig Platz für lokale Anpassungen freizumachen und mit unserem Startschuss in Indien haben wir das mit Sicherheit erreicht", so Cecilia Qvist, Leiterin globale Märkte bei Spotify. "Wir arbeiten eng mit den Musikern, Urhebern und Kulturschaffenden vor Ort zusammen, um sicherzustellen, dass Spotify gut ankommt und von Menschen in ganz Indien bevorzugt genutzt wird egal, ob sie auf lokale Bollywood- und Punjabi-Hits stehen oder sorgfältig zusammengestellte globale Playlists mit K-Pop oder Reggaeton entdecken möchten."

Um Musik auf Ihre Weise zu genießen, laden Sie die Spotify-App am besten noch heute über den App Store für Android- oder iOS-Geräte oder über www.spotify.com/free herunter.

Sehen Sie sich das Video zu unserem Start in Indien und ein Video mit Begrüßungsworten von verschiedenen Künstlern an. Klicken Sie hier für weiteres Bildmaterial.

Hinweise für Redakteure

(1)Quelle: App Annie Prognose, 2018.

(2)Quelle: IAMAI Mobile Internet-Bericht, 2017.

Über Spotify Technology S.A.

Als wir Spotify im Jahr 2008 lancierten, veränderten wir das Musikhören für immer. Unser Auftrag ist es, das Potenzial menschlicher Kreativität für alle zu erschließen, indem wir Millionen von Kulturschaffenden die Gelegenheit geben, von ihrer Kunst leben zu können und Milliarden von Fans die Möglichkeit, sich von diesen schöpferischen Personen inspirieren und unterhalten zu lassen. Hinter allem, was wir tun, steckt unsere Liebe zur Musik.

Entdecken, verwalten und teilen Sie über 40 Millionen Musikstücke kostenlos oder gönnen Sie sich Spotify Premium mit Zugang zu exklusiven Funktionen wie Offline-Modus, besserer Klangqualität, Spotify Connect und werbefreien Musikgenuss.

Heute sind wir der weltweit größte Abonnementsdienst für Musikstreaming und haben eine Gemeinschaft von 207 Millionen Nutzern, einschließlich 96 Millionen Spotify-Premium-Abonnenten, auf 79 Märkten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Presseseite unter https://newsroom.spotify.com/.

