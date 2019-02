Turin/München (ots) -



DREI: Drei Battista Supersportwagen werden im Rahmen der Battista Weltpremiere am 4. März um 20:30 Uhr MEZ vor der offiziellen Premiere auf den Automobili Pininfarina- und Pininfarina SpA-Messeständen in Genf enthüllt



ZWEI: Zwei Performance-Partnerschaften präsentieren ihre Ergebnisse: ein vom Battista inspirierter Formel E-Rennwagen des in der Formel E-Weltmeisterschaft aktuell in Führung liegenden Mahindra Racing-Teams sowie ein Pininfarina Battista, der mit speziell entwickelten Hochleistungsreifen von Pirelli ausgestattet ist



EINS: Ein Entwicklungs- und Testexperte für hochmoderne Hypercars stößt zum Konstruktionsteam von Automobili Pininfarina



Automobili Pininfarinas bahnbrechender Luxus-Elektro-Supersportwagen Battista wird bei seiner Weltpremiere am 4. März um 20:30 Uhr (MEZ) in Genf in drei faszinierenden Spezifikationen zu sehen sein. Alle drei Exemplare werden anschließend von den Besuchern des Genfer Automobil-Salons 2019 zu begutachten sein.



Besucher der diesjährigen Messe in Genf werden auf dem Stand von Automobili Pininfarina mit zwei Ausfertigungen des wegweisenden Supersportwagens Battista in Tuchfühlung gehen können. Potenzielle Kunden, die ihr Interesse am Erwerb eines Battista anmelden möchten, sind dazu eingeladen, das Automobili Pininfarina-Vertriebsteam auf Stand 2146 in Halle 1 des Palexpo Kongresszentrums zu treffen und ihre Wünsche an die neue Marke zu äußern.



Der Grigio Luserna Battista besticht mit Akzenten in satiniertem Blau auf spektakulärer, mattgrauer Lackierung, ergänzt von eloxierten Aluminiumdetails. Einzigartiges, prägnantes Raddesign und ein Interieur in Beige auf Schwarz: Diese Spezifikation verleiht dem Battista einen souveränen, wohl definierten und dynamischen Ausdruck, der dennoch elegant bleibt.



Das zweite Exemplar präsentiert das Battista Design-Paket "Iconica by dem Automobili Pininfarina". Dieses Blu Iconica-Fahrzeug liegt mit einer Interpretation der Farbe Pininfarina-Blau unter den drei gezeigten Fahrzeugen am dichtesten an der traditionellen Pininfarina-Markenfarbe. Der gewählte Farbton verleiht Pininfarinas traditionellem Blau eine elektrisierende Intensität und reflektiert so die technischen Innovationen, die unter der Motorhaube schlummern. Aus mehreren Lackschichten entsteht ein tiefes Blau, das für den Anspruch steht, elektrische Leistung in einem luxuriösen Gesamtpaket zu bieten. Modifikationen am Dach und eine visuelle Verbindung von Motorhaube und Windschutzscheibe durch Karbonfaserlamellen verleihen der Fahrzeugästhetik eine spektakuläre Note. Der vordere Kotflügel nimmt durch seine optische Zweiteilung oberhalb des LED-Lichtstreifens die Linien der hinteren Flanken auf und lässt so das Gesamtbild harmonisch erscheinen.



Luca Borgogno, Designdirektor bei Automobili Pininfarina, erläutert: "Der Battista sollte sehr italienisch sein - mit sinnlichen Kurven, die Erinnerungen an die Fahrzeuge der 1960er-Jahre wecken und damit an die Zeit, in der rassige Linien beim Automobildesign im Vordergrund standen und Pininfarina zu einer Stil-Ikone wurde. Und die Karosserieform des Battista spricht fließend italienisch, wobei die Details in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Fahrzeug-Eigner entwickelt werden. So können Akzente gesetzt und eine persönliche Note verliehen werden."



Ebenfalls in Halle 1, am Stand 1241, ist Pininfarina SpA zu finden, wo ein drittes Modell im Battista-Design gezeigt wird. Das Team von Pininfarina SpA bietet potenziellen Unternehmenskunden während der gesamten Messe die Dienste seiner Design-Spezialisten an.



Mit einer Lackierung in Bianco Sestriere, einem reinen Perleffekt-Weißton, und kleinen Farbdetails wird das Design historischer Pininfarina-Fahrzeuge aufgegriffen, wie die Ferrari Modulo-Studie, die ein klassisches Beispiel dafür ist, wie die italienische Carrozzeria schlichte, elegante und visuell beeindruckende Fahrzeuge entwirft. Eines dieser Designdetails ist eine rote Aluminiumlinie, die zwischen Schweller und Tür an den Flanken entlang und direkt vor dem Vorderrad verläuft sowie von den hinteren Radkästen aus das Heck einfasst. Dadurch erhält das Design eine Leichtigkeit, die zur Eleganz der Gesamtproportionen beiträgt. Rote Bremssättel und eine dunkle Chromlinie oberhalb des Fensters sind ansonsten die einzigen Zierelemente. Damit ist dieser Battista dem puren Pininfarina-Design am nächsten.



Die drei Battista-Modelle zeigen klar Automobili Pininfarinas Lösungen für extreme Performance und vollendeten Stil - das Exterieur-Design jedes Fahrzeugs zeigt, wie aktive und passive aerodynamische und leistungsorientierte Elemente elegant integriert werden können. Im Interieur sorgt eine gewissenhaft durchdachte Ergonomik dafür, dass das Fahrzeug mit jedem fahrerischen Können beherrschbar ist - das Layout der Bedienelemente konzentriert sich ausschließlich auf die Optimierung der Fahreigenschaften, ob bei 30 km/h oder bei 300 km/h.



Auch die Rückmeldungen der ersten Battista-Kunden wurden in einigen Details der drei Fahrzeuge berücksichtigt und spiegeln sich in Varianten zwischen dem puren, klassischen Pininfarina-Design und spektakuläreren Interpretationen wider.



Höchst anerkannter Hypercar-Entwickler als Vorreiter von Battista-Entwicklungsprogramm ab März 2019



Am Premierenabend stehen weitere spannende Ankündigungen im personellen Bereich an, darunter die Berufung eines höchst angesehenen Ingenieurs, der für die Entwicklung eines von der Formel-1 inspirierten Straßenfahrzeugs einer weltbekannten Luxusmarke verantwortlich war. Sein Name wird während der Enthüllung der drei Battistas bekannt gegeben - an einem Abend, durch den eine beeindruckende Riege von Führungskräften von Automobili Pininfarina, Mahindra und Pininfarina SpA führen wird. Dazu gehören Anand Mahindra, Michael Perschke, Paolo Pininfarina, Nick Heidfeld, die Formel E-Fahrer von Mahindra Racing und andere Ehrengäste aus der Welt des Motorsports und der nachhaltigen Mobilität.



Mahindra Racing feiert Erfolg in der Formel E im Rahmen der Battista-Weltpremiere



Um die engen Verbindungen und technologischen Synergien zwischen dem Battista und den Fahrzeugen von Mahindra Racing zu veranschaulichen, wird auch ein Formel E-Fahrzeug von Mahindra Racing in exklusiver Rennlackierung präsentiert, dem Team, das aktuell in der Team- und Fahrerwertung der Formel E in Führung liegt.



Aus Mahindra Racings Engagement in der bahnbrechenden Formel E-Rennserie ab dem ersten Rennen der ersten Saison konnte ein Know-how in elektrischen Antriebstechnologien und im Systemmanagement aufgebaut werden, von dem der Battista direkt profitieren wird. Die wichtigsten ingenieurstechnischen Herausforderungen, wie Energiespeicherung und -abgabe, Kühlungs- und Softwaresystemsteuerungen wurden in den Mahindra Racing-Fahrzeugen immer ausgefeilter, je weiter sich die Formel E-Serie seit dem ersten Rennen 2014 entwickelt hat. Diese rasche Technologieentwicklung trägt dazu bei, den Test- und Entwicklungszyklus des Battista auf die Überholspur zu bringen, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dieses Programm von Mahindra Racings erfahrenstem Fahrer, Nick Heidfeld, geleitet wird.



Der Vorsitzende und Teamleiter des Mahindra Racing Formel E-Teams, Dilbagh Gill, sagte: "Die Weltpremiere des Hypercars Battista ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung von Sportwagen mit Elektroantrieb. Ich freue mich sehr, hier zusammen mit Automobili Pininfarina und den Fahrern unseres in der Weltmeisterschaft führenden Mahindra Racing-Teams diesen Augenblick zu feiern - mit einer maßgeschneiderten Version unseres Rennfahrzeugs, das dem Battista "Pinin" Farina gewidmet ist."



Automobili Pininfarina bestätigt Partnerschaft zwischen dem Supersportwagen Battista und Pirelli



Die legendäre italienische Reifenmarke Pirelli bestätigte die Partnerschaft mit Automobili Pininfarina für die Entwicklung des Supersportwagens Battista, der in Genf Premiere feiert. Jedes der neuen, rein elektrisch angetriebenen Meisterstücke von Automobili Pininfarina werden mit speziell angefertigten Pirelli P-Zero-Reifen auf 21-Zoll-Felgen in einem exklusiven, neuen Design präsentiert, das eigens für die Battista-Messefahrzeuge entworfen wurde. Automobili Pininfarina und Pirelli verhandeln derzeit über die gemeinsame Entwicklung eines Reifenprogramms für den bis dato leistungsstärksten italienischen Sportwagen.



