Process Systems Enterprise (PSE), das Unternehmen für hochentwickelte Prozessmodellierung, und Chemical Technologies, Inc. (ChemTech), ein Anbieter von auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Tools zur Unterstützung von Betriebsentscheidungen, gaben heute eine Entwicklungs- und Marketingzusammenarbeit bekannt, die neue "vorausschauende" Bediener-Beratungs-Tools in die Betriebsräume von großen petrochemischen Anlagen bringen wird.

Im Rahmen der Übereinkunft werden PSE und ChemTech die hochentwickelte Prozessmodellierungsumgebung gPROMS von PSE mit dem KI- und Datenanalysesystem OptimEase von ChemTech zusammenbringen. OptimEase kombiniert KI-Techniken mit Echtzeit-Anlagen-Daten und First-Principles-Modellen, um den bevorstehenden Anlagenbetrieb vorauszusagen und zu optimieren. Dies ist insbesondere in Situationen wichtig, in denen sich größere ungeplante Störungen, wie Veränderungen der Zufuhrzusammensetzung, ereignen.

PSE und ChemTech werden Kunden aus der weiterverarbeitenden Industrie gemeinsame Dienstleistungen bereitstellen, darunter die Erstellung von kombinierten mechanistischen/KI-Prozessmodellen und deren Anwendung auf die Anlage.

Costas Pantelides, Managing Director von PSE, kommentiert: "Die Kombination von First-Principles-Modellen und KI-Technologie, die in nächster Zukunft bevorstehende Einbringungen in die Anlage vorhersagen kann, ist wahrscheinlich ein Schlüsselelement des intelligenten, digitalen Betriebsansatzes, mit dessen Einführung führende Produzenten jetzt begonnen haben. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem innovativen Unternehmen, das über eine führende Technologie verfügt, und unsere eigenen Produkte so gut ergänzt."

Evgeny Bunin, CEO von ChemTech, kommentiert: "Die Verbindung der neuesten KI-Technologien mit gPROMS von PSE schafft starke Synergien, die es uns ermöglichen, auf einen wichtigen Branchentrend für Prozessindustrie-Kunden die digitale Transformation mit einer einzigartigen Kombinationslösung zu reagieren." Er fügt hinzu: "Die gPROMS-Technologie mit ihrer belegten Anwendbarkeit bei der Modellierung komplexer Großanlagen, bietet das Vorhersagemodell, das im Zentrum unseres Angebots steht. Die Einführung dieser Technologie in die industrielle Praxis kann zur Realisierung zusätzlicher Vorteile selbst bei solchen Anlagen beitragen, die bereits mit den neuesten technologischen Einrichtungen und Automationssystemen ausgerüstet sind."

gPROMS von PSE wird in der Chemikalien-, Energie-, Petrochemie-, Lebensmittel und Pharma-Branche häufig verwendet, um innovative Entwicklungen zu beschleunigen und den bestehenden Betrieb mithilfe von sehr genauen Vorhersagemodellen zu optimieren.

