Nuremberg, Germany (ots/PRNewswire) - Der jährliche Embedded World findet planmäßig am 26. Februar 2019 in Nürnberg statt. Um wundervolle Ideen zu verwirklichen und das Blickfeld zu leiten, mit dieser Aufgabe, brachte TIANMA eine Reihe attraktiver zukunftsweisender Produkte mit. Mit einem neuen Standbild wurde die Ausstellungsszene zu einem der meistgesehenen Highlights.



Blickfeld im Fahrzeug:



Auto-Simulator:



TIANMA zeigt dieses Mal ein Luxusauto-Simulator mit intelligentem Cockpit. TIANMA-T-förmige intelligente Cockpit-Display über ein erschütterndes Erscheinungsbild, hohe Flexibilität, tollen Displayeffekt und hohes Energieeffizienz-Verhältnis des Stromverbrauchs. Als Produkt, das von TIANMA mit sechs Kerntechnologien (speziell geformte Technologie, gekrümmte Oberflächentechnologie, Gate-Chip-Integrationstechnologie, optische Ausrichtungstechnologie, lokale Dimmtechnologie und RGBW) entwickelt wurde, ist dieser Bildschirm ein guter Beweis für TIANMAs kräftige Stärke im Bereich der Fahrzeuganzeige. Darüber hinaus ist der Auto-Simulator mit einem einstellbaren Head-Up-Display und intelligenten Rückspiegel-Display ausgestattet. Dank der hohen Transmission und dem hohen Kontrast des Head-Up-Displays kann der Fahrer die Fahrzeug- und Straßenzustände an der Frontscheibe klar erkennen. Das intelligente Rückspiegel-Display bietet mit seinem hohen Kontrast (1400: 1), dem hohen Gamut (100%) und der berührbaren Leistung mehr Anzeige- und Bedienungsfläche für das vordere Cockpit.



Industrielle Steuerungsvision:



Wasserdichtes und behandschuhtes Touch-Display:



Mit Blick auf den europäischen Markt für industrielle Steuerungen hat Tianma eine Reihe von wasserdichten 7 bis 21,5 Zoll Touchscreens ausgestellt, die auch mit Handschuhen bedient werden können. Mit einem Komplettsortiment an integrierten Touchscreen-Lösungen will das Unternehmen die Märkte für industrielle Steuerungen und Medizintechnik bedienen.



Smart Module:



TIANMA stellt diesmal ein Smart Module mit humanisierter UI-Schnittstelle, Android 6.0-Betriebssystem, Touch-Funktion, WIFI-Modul, Bluetooth-Modul, Lautsprecher, Audio, Video und andere Funktionen vor. Dies zeigt, dass TIANMA nicht nur Hardware wie Display-Modul und Touchscreens bereitstellen kann, sondern auch eine umfassende Stärke in Software wie dem UI-Design bietet.



Medizinisches Blickfeld:



Tianma hat ein hochauflösendes 30 Zoll 6-Megapixel Farbdisplay mit hoher Leuchtdichte von 1000 cd/m² und hohem Kontrastverhältnis von 1500:1 entwickelt, das den Bildschirm bei hellem Umgebungslicht nahezu blendfrei und deutlich besser lesbar macht. Mit der von Tianma entwickelten SFT2-Technologie verbessert sich das Kontrastverhältnis des Displays gegenüber dem Vorgänger um ungefähr 30 Prozent.



Aufstrebendes Blickfeld:



Transparentes AMOLED-Display:



TIANMA zeigt dieses 10,3-Zoll-AMOLED-Produkt mit hoher Transparenz auf Basis der Oxidtechnologie, mit einer Transparenz von bis zu 50%, hoher Helligkeit, Vollfarb-RGB und 91 ppi. Mit seiner hervorragenden Anzeigeleistung kann dieses transparente AMOLED-Display für intelligente Haushaltsgeräte und im Werbemaschinenmarkt breit eingesetzt werden und bildet die Grundlage für die breite Anwendung von transparentem Display in Smart Home, Smartes Auto und anderen professionellen Märkten.



AMOLED-Display drucken:



TIANMA entwickelte erfolgreich das 4,92 Zoll, 403 ppi AMOLED-Produkt, basierend auf der Tintenstrahldrucktechnologie (gemeinsam mit Guangdong Juhua Printing and Display Technology Co., Ltd. entwickelt). Mit der ständigen Innovation und Weiterentwicklung der Technologie wird TIANMA die AMOLED mit höherer Auflösung weiter entwickeln.



Als Branchengröße auf dem Weltmarkt für Display-Technologie betreut Tianma, dessen Leitspruch "To Create Colorful Life" lautet, seine Kunden mit umfassenden neuen Display-Produkten und kundenspezifischen Dienstleistungen. Tianma will seine Führungsposition in der Branche weiter ausbauen und durch Innovationsarbeit für seine Partner und Kunden einen höheren Mehrwert schaffen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/827600/Vehicle_Display_Model.jpg



OTS: Tianma newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130772 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130772.rss2