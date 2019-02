"Darmstädter Echo" zum Wohnen beim Discounter:

"Gemischte Quartiere gelten als Stadtentwicklungskonzept mit Zukunft. So wird weniger Verkehr produziert, mancher Laden an der Ecke wieder eröffnet. Das hat eine ökologische, ökonomische und soziale Dimension. Und kennt nur Gewinner? Im Idealfall zahlen Mieter weniger Miete, Eigentümer erhalten eine Extra-Rendite und Natur bleibt Natur. Eines aber ist dabei ein Muss: Aufstockung und Verdichtung dieser Art muss Qualität produzieren. In Bezug auf Barrierefreiheit, Wohnwert und Energieeffizienz. Dann wird auch die Zahl der Skeptiker rasch sinken."/be/DP/he

