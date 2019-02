"Wiesbadener Kurier" zum Reisemarkt:

"Die Branche meldet, dass die Deutschen mehr denn je fliegen. Die Lust daran wird ihnen vielleicht mal von streikendem Flugpersonal und zahlungsunfähigen Anbietern getrübt. Aber auf Lesbos scheint die Sonne einfach wärmer als in Leverkusen und die Riviera bietet einfach schönere Strände als das Ruhrgebiet. Bald stehen die Osterferien an. In den vergangenen Jahren sind Ämter und Polizei gegen Eltern vorgegangen, die ihre Kinder zu früh aus der Schule geholt haben, um billiger fliegen zu können. Ein kleiner Tipp: Ein Schild mit der Aufschrift "Klimaschutz" mitnehmen und den Streik auf den Flughafen verlegen."/be/DP/he

AXC0012 2019-02-28/05:35