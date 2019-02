"Handelsblatt" zu Konflikt Indien/Pakistan:

"Während Donald Trump und Kim Jong Un in Hanoi über nukleare Abrüstung verhandeln, zeigen Indien und Pakistan, wie bedrohlich es ist, wenn zwei Atommächte aneinandergeraten. Pakistans Armee meldete am Mittwoch den Abschuss von zwei indischen Militärflugzeugen - einen Tag nachdem indische Kampfflugzeuge einen Angriff auf mutmaßliche Terroristenstellungen in Pakistan geflogen hatten. Über die Details beider Vorfälle gibt es zum Teil sehr unterschiedliche Informationen, je nachdem, ob man die indische oder die pakistanische Seite fragt. Doch trotz der unklaren Informationslage ist eines sicher: Die Lage im Konflikt um die Kaschmir-Region ist so ernst wie seit Jahrzehnten nicht mehr."/yyzz/DP/he

AXC0019 2019-02-28/05:35