"Volksstimme" zur Ausbeutung bei Paketdiensten:

"Hurra, die Post ist da! Der Freudenruf aus alten Zeiten ist heute wieder brennend aktuell: Jeder kann froh sein, wenn das Paket tatsächlich beim korrekten Adressaten eintrifft. Nicht, dass sich die Boten zu wenig mühen würden: Mitunter sind sie im Laufschritt unterwegs, um die Paketstapel aus den Autos in den umliegenden Haushalten zu verteilen. Teils für einen Hungerlohn: Krebsartig hat sich die Auftragsvergabe an Billigst-Lieferanten in Deutschland ausgebreitet. Weil Ukrainer, Moldawier, Syrer oder Iraker von deutscher Sprache und hiesigem Adressensystem nur rudimentäre Kenntnisse haben, kann schon mal eine Sendung auf der Strecke bleiben. Unterirdische Bezahlung, die die Servicequalität verschlechtert - dem will Niedersachsen nun mit einer Bundesratsinitiative zu Leibe rücken. Richtig: Nur die Haftung der Paketfirmen für die gesamte Lieferkette kann das sittenwidrige Sub-Sub-Sub-Prinzip aushebeln."/be/DP/he

AXC0021 2019-02-28/05:36