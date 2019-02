In Japan leidet die Wirtschaft zunehmend unter dem anhaltenden Handelsstreit zwischen China und den USA. Im Januar verzeichnete die Industrieproduktion den größten Rückgang im Monatsvergleich seit einem Jahr. Sie sei im Vergleich zum Dezember um 3,7 Prozent gesunken, teilte die Regierung am Donnerstag in Tokio mit. Experten hatten zwar damit gerechnet, dass die Produktion sinkt, dabei aber nur ein Minus von 2,5 Prozent auf dem Zettel. Im Dezember war die Produktion lediglich im 0,1 Prozent zurückgegangen.

Das Wirtschaftsministerium rechnet zwar damit, dass sich die Produktion im Februar wieder deutlich erholen wird. Viele Experten halten aber die Hoffnung auf eine starke Erholung für übertrieben - zumal sich die Stimmungsindikatoren eingetrübt haben. Mizuho-Chefvolkswirt Ysunari Ueon rechnet damit, dass die Produktion im ersten Quartal deutlich sinken wird - und zwar um 4,5 Prozent und damit so stark wie seit Anfang 2009 nicht mehr./zb/stk

