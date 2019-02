=== *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q und Strategie-Update 2019, Zürich *** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Wiesbaden *** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 PK), Berlin *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q, Leuwen *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis (10:00 PK), München *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Stuttgart 07:30 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 Jahres-PK via Webcast), Wiesloch *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Wien *** 07:45 CH/BIP 4Q *** 07:45 FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 08:00 DE/Isra Vision AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Darmstadt 08:00 DE/Jost Werke AG, Jahresergebnis, Neu-Isenburg *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis, Madrid 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, Ergebnis 1Q, Zwingenberg 08:30 DE/Aumann AG, Jahresergebnis, Beelen *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -1,5% gg Vm/-2,3% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Februar 10:00 DE/Aurubis AG, HV, Hamburg *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar 10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PK zum Jahresergebnis, Stuttgart *** 10:30 GB/Unterhaus, Brexit-Debatte, London *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj 14:00 DE/3. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder (bis 2.3.), Potsdam 14:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der NABE-Jahreskonferenz, Washington *** 14:30 US/BIP 4Q ("Initial Report") annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,8% gg Vq zuvor: +1,8% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000 14:50 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der "Banking Outlook Conference", Atlanta 15:30 DE/S&P, Telefonkonferenz zu Ausblick für Europas Banken 2019 *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 56,1 zuvor: 56,7 17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris 18:15 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei Inquirer Influencers of Finance, Philadelphia *** - VN/Abschluss Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (seit 27.2.), Hanoi *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** - DE/Stellenindex BA-X Februar - DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2018, Walldorf - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Fusion von Wintershall und DEA, Brüssel - NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 1Q, Amsterdam *** - ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 4Q, Madrid - ES/GSM Association Ltd, Abschluss Mobile World Congress (seit 25.2.), Barcelona ===

