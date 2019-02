EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited - Finanzergebnisse 2018 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Jahresergebnis 27.02.2019 St Helier Jersey / Channel Islands - Atrium European Real Estate Limited - Finanzergebnisse 2018 Ad Hoc. Jersey, 28. Februar 2019, Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS), (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die ''Atrium Gruppe'' oder die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018, bekannt. Eine umfassendere Mitteilung, welche die Highlights des Geschäftsjahres enthält, wird kurz nach Veröffentlichung dieser Ad hoc-Mitteilung gemeinsam mit dem Jahresfinanzbericht auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht und zugänglich gemacht werden. Die wesentlichen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2018 sind: 2018 2017 ÄNDERUNG Mio. EUR Mio. EUR %/ppt Nettomieterlöse 178,9 189,9 (5,8%) Nettomieterlöse im Vorjahresvergleich nach EPRA 118,2 116,8 1,2% Nettomieterlöse im Vorjahresvergleich nach EPRA 79,0 77,6 1,8% ohne Russland Operative Umsatzrendite 96,4% 95,6% 0,8% Belegungsrate 96,6% 96,8% (0,2%) EBITDA 149,5 159,9 (6,5%) Bereinigtes EBITDA¹ 166,9 159,9 4,4% EPRA Kostenquote 16,8% 17,8% (1,0%) Bereinigte Einnahmen nach EPRA 110,8 122,1 (9,3%) Bereinigte Ergebnis nach EPRA je Aktie (in 29,3 32,4 (9,3%) EURCent) Netto LTV (%) 37,9% 30,1% 7,8% NAV je Aktie nach EPRA (in EUR) 5,03 5,24 (4,0%) Durchschnittliche Fremdkapitalkosten 3,1% 3,4% (0,3%) Durchschnittlicher Fälligkeitstermin 5,4 Jahre 4,6 Jahre 0,8 Jahre ¹ bereinigt um die Auswirkungen neuer/veräußerter Vermögenswerte/ Neuentwicklungsprojekte und einmaliger Gebühren Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.aere.com oder für Analysten: Molly Katz: mkatz@aere.com [mkatz@aere.com] Presse und Aktionäre: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland: atrium@fticonsulting.com [atrium@fticonsulting.com] Über Atrium European Real Estate Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 34 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von über 980.000 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,9 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet. Atrium ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Rückfragehinweis: For further information: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Richard.sunderland@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0046 2019-02-28/06:50