Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ZF - Der drittgrößte deutsche Automobilzulieferer ZF bereitet größere Expansionsschritte vor. Der neue Vorstandschef Wolf-Henning Scheider prüft nach Handelsblatt-Informationen aus Finanzkreisen sogar die Übernahme des amerikanisch-belgischen Bremsenherstellers Wabco. Das Volumen einer Wabco-Übernahme schätzen Experten auf bis zu 8 Milliarden Euro. Mit dem Zukauf würde ZF knapp 40 Milliarden Euro umsetzen und dann nahezu Augenhöhe mit den Marktführern Bosch und Continental erreichen. (Handelsblatt S. 4)

DEUTSCHE BANK - Die Finanzaufsicht Bafin erwartet von der Deutschen Bank nach Handelsblatt-Informationen schnelle Fortschritte bei der Aufarbeitung des Danske-Bank-Skandals. Die Bankenaufseher hatten das Geldhaus Mitte Februar aufgefordert, sein Risikomanagement im Korrespondenzbankenbereich zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Dabei hat die Behörde der Bank eine enge Frist gesetzt. Bereits bis zum Jahresende soll diese Aufgabe erledigt sein, erfuhr das Handelsblatt von mehreren mit dem Sachverhalt vertrauten Personen. (Handelsblatt S. 30/FAZ S. 22)

OPEL - Der Plan von Opel, 2.000 Ingenieure an den Dienstleister Segula auszulagern, stößt auf großen Widerstand. Zwei geheime Gutachten kommen zu dem Schluss: Trotz einer Mitgift von 300 Millionen Euro wären die Jobs bei Segula nicht sicher. Die Konzerne widersprechen. (Handelsblatt S. 14)

GFT - Der IT-Dienstleister GFT Technologies rechnet für das laufende Jahr überraschend mit einem Gewinnrückgang. Grund dafür sind die Sparmaßnahmen des größten Kunden, der Deutschen Bank. An der Entwicklung der Bank hängt auch die nun ausgesetzte Mittelfristprognose für 2022. (Börsen-Zeitung S. 10)

MCFIT - Europas Fitness-Marktführer McFit will sich umbenennen, eine neue Zentrale beziehen und künftig sogar Yoga-Studios anbieten. Die bloße Mucki-Bude hat ausgedient, glaubt Gründer Rainer Schaller. In den nächsten drei Jahren will der McFit-Gründer rund 100 Millionen Euro investieren, kündigt er nun gegenüber dem Handelsblatt an. Da ist die ab heute geltende Umbenennung seines Unternehmens noch die kostengünstigste Idee: Die McFit-Global-Group wird umfirmiert in Rainer Schaller Global. Kurz: RSG. (Handelsblatt S. 22)

HUAWEI - Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei geht davon aus, die deutschen Telefonkonzerne Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland beim Aufbau der künftigen 5G-Netze in Deutschland mit wichtigen Komponenten zu beliefern. "Wir rechnen mit Verträgen in Deutschland", sagt Huawei-Europachef Vincent Pang. "Wir haben eine gute Kooperation mit allen lokalen Netzbetreibern in Deutschland", ergänzte er bei einem Gespräch am Rande des Mobilfunkkongresses in Barcelona. )Rheinische Post)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2019 00:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.