Der Gabelstaplerhersteller Kion hat mit einem starken Schlussquartal die eigenen Konzernprognosen erfüllt und hebt die Dividende überraschend kräftig an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent auf 789,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das war deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf fast 8 Milliarden Euro. Ohne Wechselkurseffekte hätte der Erlös um 7,5 Prozent zugelegt.

Unter dem Strich stand mit 401,6 Millionen Euro zwar weniger Gewinn als vor einem Jahr mit 422,5 Millionen Euro - damals schlug aber auch die US-Steuerreform mit einem Sonderertrag von 92 Millionen Euro zu Buche. Die Dividende will Kion unerwartet deutlich von 99 Cent auf 1,20 Euro je Aktie anheben.

"Wir haben 2018 wiederum ein starkes Wachstum gezeigt", zog Finanzchefin Anke Groth Bilanz. Das starke Auftragsbuch sei ein hervorragendes Fundament für 2019. Die weltweiten Investitionen in Lagerkapazitäten dürften auf einem hohen Niveau bleiben, hieß es. Im laufenden Jahr rechnet das im MDax notierte Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 8,15 bis 8,65 Milliarden Euro, das operative Ergebnis soll auf 805 bis 875 Millionen Euro klettern. Branchenexperten rechnen in etwa mit Werten in der Mitte dieser Spannen./men/mis

ISIN DE000KGX8881

AXC0056 2019-02-28/07:22