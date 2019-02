Im Dax zeichnen sich am Donnerstag weitere Verluste ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,19 Prozent tiefer auf 11 465 Punkte.

Der Dax kämpft weiter gegen den mittelfristigen Abwärtstrend seit Sommer 2018. Zu Wochenbeginn hatte er ihn zwar bezwungen, nach oben absetzen konnte er sich aber bisher nicht. Mit einem Rutsch unter die Vortagestiefs bei rund 11 442 Punkten hätte er wieder Bestand.

Die Anleger sind wieder etwas unsicherer, was eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China betrifft. Die USA haben in Person des Handelsbeauftragten von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, erneut weitreichende Änderungen in den Handelsbeziehungen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt gefordert.

Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wollen ihren Gipfel in Hanoi derweil mit einer gemeinsamen Erklärung beenden. Die Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfels wurde um zwei Stunden vorgezogen./ag/jha/

