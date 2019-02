MEDIENMITTEILUNG

Panalpina setzt nach erfolgreichem 2018 auf beschleunigtes Wachstum

Das international tätige Speditions- und Logistikunternehmen Panalpina beendete das Jahr 2018 mit einem historischen Rekord bei den Luftfrachtvolumen, einem sich erholenden Seefracht-Produkt und einer soliden Profitabilität in der Logistik. Für das ganze Jahr nahm Panalpinas berichteter EBIT von CHF 103,3 Millionen auf CHF 118,4 Millionen (+15%) und der berichtete Konzerngewinn von CHF 57,5 Millionen auf CHF 75,7 Millionen (+32%) zu. 2019 wird Panalpina weiterhin den Kundenfokus verstärken, auf beschleunigtes Wachstum setzen und ein neues branchenführendes Kundenportal lancieren.

"Panalpina legte 2018, in einem weiteren Jahr mit sehr dynamischen Marktverhältnissen, eine insgesamt starke Leistung an den Tag. In der Luftfracht waren die Wachstumsraten im ersten Quartal am stärksten, in den folgenden Quartalen flauten die Märkte aber ab. Die schwächer als erwartet ausgefallene Peak Season führte dazu, dass wir die höheren Beschaffungskosten nicht an unsere Kunden weitergeben konnten. Erstmals in unserer Geschichte durchbrachen wir die 1-Millionen-Tonnen-Grenze, was unsere Position als einer der weltweit grössten Anbieter von Luftfracht weiter stärkte", sagt Panalpinas CEO Stefan Karlen. "In der Seefracht verbesserten wir den EBIT von Quartal zu Quartal, und obwohl für das ganze Jahr immer noch ein kleiner Verlust resultierte, schafften wir hier den Turnaround. Die Logistik lieferte ein exzellentes EBIT-Ergebnis ab. Insgesamt schätzten unsere Kunden unsere Service-Qualität und wir setzten unsere Strategie erfolgreich um."

Panalpina Gruppe: Resultate für das Jahr 2018

(in CHF Millionen) YTD 2018 YTD 2017 Nettoumsatz 6 035,7 5 532,8 Bruttogewinn 1 499,7 1 397,8 EBITDA 289,5 146,2 EBIT 118,4 103,3 Konzerngewinn 75,7 57,5 Gewinn pro Aktie (in CHF) 3,29 2,48 Dividende pro Aktie (in CHF) 3,75* 3,75

* Antrag an die Generalversammlung

Jahresergebnis 2018 - Consolidated Financial Statements (Englisch) (http://e1.marco.ch/publish/panalpina/14_3480/190228_PA_Consolidated_Financial_Statements_2018_FY_FINAL.pdf)

Jahresergebnis 2018 - Investorenpräsentation (Englisch) (http://e1.marco.ch/publish/panalpina/14_3481/190228_PA_Investor_Presentation_2018_FY_FINAL.pdf)

EBIT und Konzerngewinn wuchsen zweistellig

Im Jahr 2018 nahm Panalpinas Bruttogewinn um 7% auf CHF 1 499,7 Millionen (2017: CHF

1 397,8 Millionen) zu, während die Betriebskosten um 3% auf CHF 1 210,2 Millionen (2017: CHF 1 251,6 Millionen) zurückgingen. Der berichtete EBIT belief sich auf CHF 118,4 Millionen (+15%) gegenüber CHF 103,3 Millionen ein Jahr zuvor und die EBIT/Bruttogewinn-Marge betrug 7,9% gegenüber 7,4% im Vorjahr. Der Konzerngewinn nahm von CHF 57,5 Millionen auf CHF 75,7 Millionen(+32%) zu. Währungseffekte hatten letztes Jahr auf konsolidierter Ebene kaum Auswirkungen, womit EBIT und Konzerngewinn 2018 bei CHF 118,3 Millionen, beziehungsweise CHF 75,7 Millionen blieben.

Luftfracht

Panalpinas Volumen in der Luftfracht nahmen 2018 um 4% zu. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens transportierte Panalpina im letzten Jahr mehr als eine Million Tonnen Luftfracht, nämlich 1 038 678 Tonnen (2017: 995 900 Tonnen). Von Januar bis Dezember nahm die Tonnage mit jedem Quartal zu. Im Vergleich zur Vorjahresperiode nahm der Bruttogewinn pro Tonne um 7% auf CHF 685 (2017: CHF 642) zu, während der Bruttogewinn insgesamt auf CHF 711,7 Millionen stieg (2017: CHF 639,4 Millionen). Der berichtete EBIT im Bereich Luftfracht nahm von CHF 110,3 Millionen auf CHF 108,2 Millionen ab. Die EBIT/Bruttogewinn-Marge belief sich auf 15,2% gegenüber 17,3% im Vorjahr.

Seefracht

Panalpinas Seefrachtvolumen nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 2% ab. Panalpina transportierte 1 484 114 TEU (20-Fuss-Container) im Jahr 2018 (2017: 1 520 490 TEU). Der Bruttogewinn pro TEU nahm um 7% auf CHF 301 (2017: CHF 281) zu, was in einem Bruttogewinn von CHF 446,1 Millionen (2017: CHF 427,2 Millionen) resultierte. Nach einem Verlust auf Stufe EBIT im ersten Quartal folgten drei positive Quartale, was zwar in einem EBIT-Verlust für das ganze Jahr von CHF 1,8 Millionen resultierte, aber einer Verbesserung gegenüber 2017 mit einem Verlust von CHF 15,1 Millionen entsprach.

Logistik

Der Bruttogewinn in der Logistik nahm im Vergleich zum Vorjahr um 3% auf CHF 341,9 Millionen (2017: CHF 331,1 Millionen) zu. Für das ganze Jahr vermeldete die Logistik den höchsten je verzeichneten EBIT in Höhe von CHF 11,9 Millionen, verglichen mit CHF 8,1 Millionen in der Vorjahresperiode.

Dividende

Angesichts des guten Ergebnisses und der gesunden Bilanz wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 9. Mai 2019 eine Dividendenzahlung von CHF 3,75 pro Aktie vorschlagen. Dies entspricht einem Dividendenertrag von 2,9% (basierend auf dem Aktienpreis Ende 2018).

Ausblick

"Wir haben eine skalierbare operationelle Plattform und Organisation aufgebaut und sind nun auf beschleunigtes, substanzielles organisches und externes Wachstum aus. 2019 werden wir beim Kundenfokus nochmals zulegen. Höhepunkt wird der Launch des neuen Kundenportals sein, das unsere Dienstleistungen für Kunden auf eine moderne und eindrucksvolle Art voll digitalisiert. Langfristig wird dieses Portal unseren Kunden erlauben, ihre Lieferketten proaktiv im Self-Service-Modus zu überwachen, und ihnen ein automatisiertes sowie voll integriertes Kundenerlebnis mit personalisierten Lieferketten-Tools ermöglichen", sagt Karlen.

Über Panalpina

Die Panalpina Gruppe ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen kombiniert seine Kernprodukte Luftfracht, Seefracht sowie Logistik und Fertigung zu global integrierten, massgeschneiderten End-to-End-Lösungen für zwölf Schlüsselindustrien. Mit fundierten Branchenkenntnissen und kundenspezifischen IT-Systemen kann Panalpina selbst auf die anspruchsvollsten Bedürfnisse ihrer Kunden und deren Lieferketten eingehen. Energy and Project Solutions ist ein spezialisierter Service für die Bereiche Energie und Investitionsprojekte. Die Panalpina Gruppe betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in rund 70 Ländern und arbeitet in weiteren 100 Ländern mit Partnern zusammen. Panalpina beschäftigt weltweit ungefähr 14 500 Mitarbeitende, die einen umfassenden Service nach höchsten Qualitätsstandards liefern - überall und jederzeit.

www.panalpina.com (http://www.panalpina.com)

